OPPO Find X8 Pro : Prix et design dévoilés avant le lancement

Le OPPO Find X8 Pro, dernier flagship de la marque, s’apprête à conquérir les marchés internationaux, y compris l’Inde et l’Europe. Le lancement officiel est prévu pour le 21 novembre à 10 h 30, heure de Bali, en Indonésie. À quelques jours de l’événement, des fuites révèlent des détails intéressants sur son prix et son design pour le marché européen.

Selon une publication de Sudhanshu Ambhore sur X, le Find X8 Pro sera proposé en configuration unique avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage au prix de 1199 €. Les options de coloris incluront le Noir et le Blanc, bien qu’il reste à confirmer si d’autres variantes seront disponibles.

Le Find X8 Pro promet d’impressionner avec ses caractéristiques haut de gamme :

Écran : Écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 4500 nits.

Processeur : Propulsé par le MediaTek Dimensity 9400, il sera accompagné d’un maximum de 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne.

Caméras : Système à double caméra périscope comprenant deux capteurs de 50 mégapixels, offrant des capacités de zoom optique de 3x et 6x. Des fonctionnalités avancées, telles que le HyperTone Image Engine, le zoom télescopique alimenté par IA et le traitement d’image signé Hasselblad, viendront enrichir l’expérience photographique.

Batterie : Batterie généreuse de 5 910 mAh prenant en charge la charge rapide filaire de 80W, la charge sans fil de 50W et la charge inversée sans fil de 10W.

Lancement international du Find X8 Pro et actualités connexes

Le Find X8 Pro sera lancé parallèlement à d’autres smartphones de haut vol, comme la série Vivo X200. Cette gamme comprendra les modèles X200 et X200 Pro, mais le X200 Pro Mini, déjà disponible en Chine, ne sera pas proposé sur les marchés internationaux. Les modèles globaux conserveront les spécifications des versions chinoises.

Avec son design élégant, ses caractéristiques de pointe, et son système photographique avancé, le OPPO Find X8 Pro s’annonce comme un sérieux concurrent dans le marché des smartphones premium. Restez connecté pour découvrir les détails officiels lors de son lancement et son positionnement face à des rivaux comme Samsung et Apple.