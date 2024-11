Accueil » Corsair K65 Plus et M75 : Des périphériques gaming optimisés pour Mac

Corsair K65 Plus et M75 : Des périphériques gaming optimisés pour Mac

Corsair a annoncé une mise à jour de son clavier sans fil K65 Plus et de sa souris sans fil M75, désormais optimisés pour macOS. Ces périphériques sont disponibles dans des coloris exclusifs pour Apple, notamment Glacier Blue et Frost (blanc), offrant une esthétique moderne et épurée qui s’intègre parfaitement à l’écosystème Apple.

Le clavier K65 Plus dans sa version pour Mac conserve le design compact 75 % sans pavé numérique et utilise des switchs mécaniques linéaires Corsair MLX Red v2 pré-lubrifiés, intégrant une réduction sonore pour une frappe plus silencieuse. Parmi ses caractéristiques principales, on retrouve :

Switches linéaires MLX Red de Corsair, échangeables à chaud pour les amateurs de personnalisation.

Deux couches d’amortissement sonore pour une expérience de frappe silencieuse.

Des touches en ABS translucide, laissant passer l’éclairage RGB par touche configurable.

Il inclut également des touches Command et Option avec des icônes spécifiques à macOS, ainsi qu’une rangée de touches de fonction alignées sur le layout des claviers Apple.

Grâce au logiciel Corsair iCue, disponible pour macOS, les utilisateurs peuvent personnaliser chaque touche et configurer l’éclairage LED. Corsair affirme que la batterie du K65 Plus offre une autonomie impressionnante allant jusqu’à 266 heures sur une charge complète. Cependant, l’autonomie peut varier selon que le clavier est connecté via USB, Bluetooth, ou la technologie sans fil 2,4 GHz Slipstream.

Pour les appareils Apple ne disposant plus de ports USB-A, Corsair inclut un adaptateur USB-C vers USB-A fourni par Anker pour connecter le dongle 2,4 GHz.

Une souris ambidextre pour macOS et au-delà

La souris M75 est conçue pour s’adapter aux droitiers comme aux gauchers grâce à son design ambidextre. Pesant seulement 89 grammes, elle est idéale pour une utilisation prolongée, que ce soit pour le travail ou le gaming.

Équipée d’un capteur optique Marksman de 26 000 DPI, elle offre une précision redoutable. La M75 se connecte via Bluetooth ou via la technologie sans fil propriétaire Slipstream, également compatible avec un dongle dédié. Les options d’éclairage, les affectations de boutons et les paramètres DPI peuvent être ajustés via le logiciel Corsair iCue.

Des coloris exclusifs pour Apple

Les modèles Frost (blanc) du K65 Plus et de la M75 sont déjà disponibles dans les boutiques et en ligne sur l’Apple Store, au prix respectif de 179,95 dollars et 129,95 dollars. Les versions Glacier Blue suivront bientôt, au même tarif. Pour le moment aucune apparition sur l’Apple Store en France.

Avec ces nouvelles versions dédiées, Corsair s’adresse directement aux utilisateurs de macOS en combinant style, fonctionnalités avancées et compatibilité totale avec l’écosystème Apple. Ces périphériques promettent non seulement de rehausser l’expérience de frappe et de navigation, mais aussi d’apporter une esthétique unique à votre espace de travail.