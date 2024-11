Accueil » Gmail et Gemini : Gérez votre agenda directement depuis votre boîte mail !

Google a intégré son IA Gemini dans Gmail en début d’année, et aujourd’hui, la firme de Mountain View a annoncé l’ajout de Google Agenda à la liste des applications avec lesquelles Gemini peut interagir. Cela signifie que les utilisateurs de Gmail peuvent désormais effectuer des actions liées au calendrier ou poser des questions sur leurs événements, telles que :

Quand est mon [premier événement] de la semaine prochaine ?

Crée un événement de [30 min] pour mon cours de [yoga] tous les [lundis et mercredis] à [9 h].

Planifie un déjeuner de [1 heure] pour [demain] à [midi].

Gemini permet aussi aux utilisateurs de créer des événements via Gmail et de découvrir des détails supplémentaires sur les événements existants de leur Agenda. Cependant, plusieurs tâches liées à l’agenda ne sont pas encore disponibles :

Ajouter ou retirer des invités à des événements, ou créer des événements à partir d’informations extraites d’un email.

Accéder aux pièces jointes ou aux réponses aux invitations de réunion.

Trouver les meilleures plages horaires pour organiser une réunion avec d’autres personnes ou vérifier les créneaux disponibles.

Créer des tâches, définir des plages « hors bureau » ou des temps de concentration, ou encore gérer les salles de réunion.

Déploiement progressif de l’intégration Google Agenda dans Gmail avec Gemini

Google a annoncé que cette nouvelle fonctionnalité sera progressivement déployée au cours des prochaines semaines, avec une finalisation prévue pour le 6 décembre 2024. Bien que l’IA Gemini dans Gmail ne propose pour le moment qu’une utilisation limitée de Google Agenda, il est possible que certaines des fonctionnalités manquantes soient ajoutées plus tard. Google informera les utilisateurs de ces mises à jour à venir via son blog Workspace.

En termes de disponibilité, cette intégration est réservée aux clients Google Workspace disposant des abonnements suivants : Gemini Business, Gemini Enterprise, Gemini Education, Gemini Education Premium et Google One AI Premium.