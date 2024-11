Motorola : Vers une nouvelle génération de smartphones déroulants plus ergonomiques ?

Motorola est en train de réinventer le concept de smartphone avec un modèle doté d’un écran extensible qui se déroule et s’enroule, une innovation qui pourrait bientôt devenir réalité. La marque a récemment déposé un brevet auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), offrant un aperçu plus détaillé de son projet audacieux.

Présentée pour la première fois au MWC 2023, cette idée de smartphone « enroulable » a attiré l’attention des amateurs de technologie. Le brevet, intitulé « Gestion de la localisation cohérente de capteurs d’empreinte digitale sur un appareil extensible doté de plusieurs capteurs », décrit un système qui intègre plusieurs capteurs d’empreintes digitales sur toute la surface de l’écran. Cela permettrait aux utilisateurs de déverrouiller leur smartphone en posant simplement leur doigt n’importe où sur l’écran, offrant ainsi une expérience plus fluide et plus intuitive.

L’idée derrière ce concept est d’aller au-delà des modèles pliables en proposant un écran extensible, une alternative unique aux dispositifs tels que le Galaxy Z Flip ou le Pixel Fold. En effet, ce smartphone pourrait passer d’une taille de 5 pouces à 6,5 pouces en double-cliquant simplement sur l’écran, transformant ainsi le smartphone d’un format compact à une véritable taille d’écran large pour une meilleure visibilité.

Ce modèle « enroulable » se distingue également par la polyvalence de son affichage. Lorsqu’il est en mode compact, une partie de l’écran reste visible à l’arrière de l’appareil, permettant d’afficher des notifications ou de prendre des selfies en utilisant les caméras arrière. Ce concept améliore aussi la navigation en fonction des usages : l’écran peut s’étendre automatiquement pour optimiser la visualisation de vidéos ou pour offrir plus d’espace dans les applications, comme Gmail, facilitant ainsi la saisie.

Cependant, des défis techniques subsistent.

Un simple prototype pour Motorola

Les écrans en plastique, comme ceux utilisés dans le prototype Motorola Rizr, sont plus vulnérables aux rayures et à l’usure, ce qui pourrait nécessiter des protections spécifiques. De plus, la mécanique d’enroulement de l’écran est encore en phase de développement, et le concept pourrait mettre un certain temps avant de devenir un produit grand public. Le brevet ne garantit donc pas une sortie prochaine, mais laisse entrevoir une innovation significative dans le domaine des smartphones.

En somme, Motorola semble prêt à bousculer les tendances actuelles des smartphones pliables avec ce concept d’écran déroulable. Bien que ce projet soit encore au stade de prototype, il suscite déjà l’enthousiasme pour sa capacité à redéfinir l’utilisation du smartphone, en s’adaptant intuitivement aux besoins de l’utilisateur. Reste à voir si cette innovation passera de l’idée à la réalité commerciale et viendra enrichir la gamme Motorola dans les années à venir.