ChatGPT Search : OpenAI défie Google avec sa recherche Web intégrée

OpenAI a franchi une étape décisive en transformant ChatGPT en moteur de recherche, offrant ainsi une alternative directe à Google. Il y a deux ans, l’arrivée de ChatGPT, un chatbot basé sur l’apprentissage profond, a rapidement soulevé des questions sur la domination de Google dans le domaine de la recherche en ligne.

Aujourd’hui, la « guerre de la recherche en IA » prend réellement son envol alors que OpenAI déploie ChatGPT Search, une fonctionnalité de recherche Internet directement intégrée dans l’interface de ChatGPT, pour les abonnés payants.

ChatGPT Search ne fonctionne pas comme un produit indépendant ; il est intégré directement dans ChatGPT et se déclenche automatiquement lorsque l’IA détecte qu’une recherche Web est nécessaire, bien qu’il soit également possible de lancer manuellement la recherche en un clic. Le processus d’interaction avec ChatGPT Search reste très analogue aux modèles de conversation standard de ChatGPT : il utilise un langage naturel pour répondre aux questions, prend en compte le contexte complet de la conversation et peut même s’appuyer sur des informations personnelles mémorisées précédemment. De plus, il est possible de poser des questions de suivi après avoir reçu les résultats.

Contrairement aux versions standard de ChatGPT avec une limite de date de connaissances, ChatGPT Search offre des informations en temps réel sur les événements actuels, les cours des actions, les résultats sportifs et la météo.

À chaque recherche, une barre latérale apparaît, contenant des liens vers les articles et pages Web qui ont été utilisés pour répondre, et des images ou des cartes peuvent apparaître en tête des résultats lorsqu’elles sont pertinentes.

ChatGPT Search, une approche différente de celle de Google

L’approche de ChatGPT Search se distingue de celle de Google Recherche et de son système d’« AI Overview ». Là où Google affiche toujours une liste de liens Web potentiellement pertinents (avec un aperçu IA en haut pour certaines requêtes), ChatGPT Search vise à répondre directement aux questions sans rediriger vers des sites externes, bien que des citations en barre latérale permettent aux utilisateurs de trouver des sources précises lorsque nécessaire.

ChatGPT Search intègre des fonctionnalités visant à rassurer les éditeurs et créateurs de contenu qui craignent pour leurs revenus face à l’IA. OpenAI promet de respecter les règles des fichiers robots.txt des sites Web et ne pas scraper le contenu des sites payants non affiliés à son programme de partenariat média. Ces précautions surviennent alors que l’IA est au centre de débats juridiques sur les droits d’auteur, notamment avec une poursuite intentée par le New York Times contre ChatGPT et plusieurs poursuites similaires à l’encontre de Perplexity, un moteur de recherche concurrent.

Pour garantir la qualité de ses résultats, OpenAI a noué des partenariats avec des groupes de presse majeurs, dont l’Associated Press, Axel Springer, et Vox Media. Ces accords visent à répondre aux préoccupations des éditeurs quant à l’utilisation non autorisée de leur contenu par les systèmes d’IA. Pam Wasserstein, présidente de Vox Media, a souligné que ce partenariat « permet de mettre en avant et d’attribuer les informations provenant de sources fiables, au bénéfice des utilisateurs tout en augmentant la visibilité des éditeurs qui produisent un journalisme de qualité ».

Néanmoins, les erreurs d’IA, notamment les hallucinations et la désinformation, demeurent une préoccupation majeure. La réaction du public aux erreurs de ChatGPT Search sera un test crucial pour OpenAI, surtout après les incidents passés lors des premières expériences d’IA de Google, qui ont appris au public à se méfier des erreurs de l’IA. La décision de lancer ChatGPT Search en pleine semaine d’élections présidentielles aux États-Unis, événement propice à la désinformation, risque aussi de susciter des critiques. OpenAI assure qu’il redirigera les questions liées aux élections vers des sources fiables, comme l’agence de presse AP.

Disponibilité et déploiement

ChatGPT Search est pour l’instant disponible pour les abonnés Plus et Team sur les versions Web et mobile, et pour les utilisateurs inscrits sur liste d’attente pour SearchGPT. Un déploiement est prévu pour les clients Entreprises et Educatifs dans les prochaines semaines, tandis que les utilisateurs gratuits devraient y avoir accès d’ici la fin 2024 ou début 2025.

Avec ce lancement, OpenAI positionne ChatGPT Search comme un concurrent direct de la recherche en ligne, promettant aux utilisateurs une expérience plus personnalisée, immédiate et, idéalement, plus précise.