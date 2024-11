Huawei Mate 70 Ultimate Design : Un flagship premium inspiré du Mate XT ?

Huawei se prépare à dévoiler sa nouvelle série de smartphones phares, les Mate 70, Mate 70 Pro et Mate 70 Pro+, à la mi-novembre 2024. La date de lancement, potentiellement fixée au 19 novembre, semble confirmer cette arrivée imminente.

De nouvelles informations intéressantes sur le modèle haut de gamme de cette série Mate 70 ont également fait surface.

Huawei Mate 70 Ultimate Design : une édition premium

Selon Digital Chat Station, Huawei remplacerait le modèle Mate 60 RS par le Mate 70 « UD » ou Mate 70 Ultimate Design. Bien que les spécificités exactes restent floues, il se murmure que ce modèle adopterait un design arrière similaire au Mate XT, avec un accent particulier sur les finitions haut de gamme et les matériaux exclusifs.

La série Mate 70 devrait apporter des innovations majeures, notamment des capteurs d’empreintes ultrasoniques pour un déverrouillage encore plus rapide et précis, même avec des doigts humides. De plus, un design de module de caméra revisité est attendu, offrant un agencement différent des capteurs et un look plus moderne.

Côté système d’exploitation, des rumeurs indiquent que le Mate 70 pourrait embarquer une double configuration OS : HarmonyOS Next, le nouveau système d’exploitation de Huawei, serait le système principal, avec un support secondaire pour Android. Cette double option pourrait attirer les utilisateurs souhaitant conserver une compatibilité avec certaines applications Android, tout en bénéficiant de l’expérience HarmonyOS.

Des performances sous Kirin

Sous le capot, la série Mate 70 devrait être équipée de la nouvelle génération de processeurs Kirin 9000, même si des limitations potentielles de performance ont été évoquées. Huawei ayant fait des progrès notables en matière de semi-conducteurs malgré les restrictions, ces nouveaux chipsets pourraient marquer une avancée significative, bien qu’il reste des questions sur leur positionnement par rapport aux concurrents de Snapdragon et MediaTek.

La fin d’année 2024 s’annonce riche en innovations dans le secteur des smartphones, avec Huawei prête à dévoiler ses derniers fleurons technologiques. La série Huawei Mate 70, avec son modèle Ultimate Design et ses nouvelles fonctionnalités, pourrait consolider la position de Huawei dans le marché haut de gamme.