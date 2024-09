L’événement « It’s Glowtime » d’Apple approche à grands pas, prévu dans quelques heures. Et bien que le moment approche, les rumeurs continuent d’alimenter les spéculations sur les appareils que nous pourrions découvrir. Parmi eux, les AirPods 4, les écouteurs d’entrée de gamme d’Apple, devraient faire leur apparition aujourd’hui.

Deux nouveaux modèles d’AirPods 4 : une évolution marquante

Selon un rapport de Bloomberg, Apple devrait dévoiler deux versions des AirPods 4. Ces modèles remplaceraient les actuels AirPods 3 ainsi que les anciens AirPods 2 encore disponibles à la vente.

Esthétiquement, les nouveaux écouteurs devraient adopter un design proche de celui des AirPods Pro, avec une amélioration notable de la qualité audio, tout en intégrant un étui de charge équipé d’un port USB-C, conforme à la transition générale d’Apple vers cette norme.

Ce qui distingue les deux versions prévues, c’est la fonctionnalité incluse dans la version haut de gamme : un haut-parleur intégré dans le boîtier de charge. Cette nouveauté permettrait de rendre les écouteurs plus facilement traçables via l’application Localiser. De plus, ce modèle haut de gamme des AirPods 4 proposerait une réduction de bruit active (ANC) similaire à celle des AirPods Pro actuels, une fonctionnalité qui pourrait séduire de nombreux utilisateurs à la recherche d’une meilleure immersion sonore.

Problèmes de batterie résolus

Par ailleurs, Apple aurait surmonté un problème majeur lié à l’autonomie des nouveaux AirPods, un point qui inquiétait initialement les observateurs. Les batteries des nouveaux écouteurs souffraient d’une décharge trop rapide, mais ce problème aurait été résolu à temps pour le lancement lors de l’événement du 9 septembre.

Retard sur les fonctionnalités de santé auditive

Un autre sujet intrigue les passionnés : les fonctionnalités de santé auditive, connues sous le nom de code Yodel, qui pourraient transformer les AirPods en aides auditives. Ces fonctionnalités devraient inclure la capacité de réaliser des tests auditifs. Bien qu’elles puissent être annoncées lors de l’événement d’aujourd’hui, des retards dans leur développement laissent planer le doute quant à leur disponibilité immédiate.

Les AirPods Pro 2 et AirPods Max : à surveiller

Quant aux AirPods Pro, un modèle amélioré est en préparation avec un design revu et une réduction de bruit active encore plus performante, mais il ne faut pas s’attendre à une annonce aujourd’hui. Leur sortie serait prévue pour le début de l’année prochaine. Les AirPods Max sont également attendus pour une mise à niveau, mais aucune certitude sur leur présentation lors de cet événement.

L’événement « It’s Glowtime » devrait être riche en annonces de produits matériels, en particulier avec l’arrivée très attendue de l’iPhone 16. Que vous soyez un amateur d’écouteurs ou simplement curieux des dernières innovations d’Apple, cet événement promet d’être captivant. Reste à voir si les rumeurs seront confirmées, mais une chose est sûre : l’enthousiasme est à son comble.

Rendez-vous donc à 19 heures pour découvrir toutes les surprises que nous réserve Apple !