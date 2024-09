Anker lance le Solix X1 : Un système hybride de stockage d’énergie personnalisable

Pour l’IFA 2024, Anker vient de lancer le système hybride de stockage d’énergie Solix X1. Le Solix X1 est doté d’un pack modulaire qui permet aux propriétaires de personnaliser la capacité et la puissance du système en fonction de leurs besoins spécifiques.

Le système de stockage d’énergie hybride Solix X1 peut aller de 5 kWh à 180 kWh et avoir une puissance de sortie comprise entre 3,68 kW et 72 kW. Vous pouvez étendre et réduire le système sans subir de perte d’énergie, ainsi qu’ajouter et retirer des packs de batteries en fonction de l’évolution de vos besoins.

En outre, le Solix X1 est doté d’un optimiseur d’énergie qui maximise l’utilisation de l’énergie et réduit la dépendance au réseau. Il optimise les schémas de charge et de décharge, ce qui vous permet d’économiser de l’argent sur l’électricité.

L’un des points forts de la Solix X1 est son look et son design. Très minimaliste, elle s’intègre facilement, quel que soit l’endroit où vous le placez. Elle est également compacte, avec seulement 15 cm d’épaisseur, soit environ 40 % de moins que les systèmes de stockage d’énergie domestique classiques. Il est également doté d’un régulateur thermique intégré qui lui permet de fonctionner normalement dans une large gamme de températures, de -20°C à 55°C.

Le système présente également un indice de protection IP66 pour la résistance aux intempéries et des composants LiFePO4, qui réduisent les risques d’incendie et de surchauffe. Il sera donc fiable en tant qu’alimentation de secours, même dans des conditions météorologiques difficiles.

Solix X1 peut server d’alimentation de secours

La Solix X1 est conçue pour fournir une alimentation de secours à l’ensemble de la maison en cas de panne de courant. Elle dispose d’un temps de commutation rapide et d’une puissance de sortie élevée, de sorte que les appareils et systèmes essentiels continuent de fonctionner pendant les coupures de courant.

Si ce n’est pas le cas, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car Anker a garanti la Solix X1 « 10 ans sans souci ». Le système devrait être disponible à l’achat en Allemagne à partir du 5 septembre 2024, tandis que les autres régions n’ont pas reçu de confirmation. Vous pouvez obtenir un devis directement sur le site Web principal.