iPhone 16 : Fuite majeure révèle des détails cruciaux sur les caméras

Alors que Samsung et Google viennent de lancer leurs nouveaux smartphones, l’attention se tourne désormais vers les prochains modèles d’Apple. Les fuites et les rumeurs nous ont déjà révélé de nombreux détails sur l’iPhone 16, de son design aux fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence.

Cependant, bien que certaines informations concernant les caméras aient été partagées, elles restaient jusqu’à présent moins détaillées que le reste des spécifications. Cette situation a changé avec une nouvelle fuite majeure qui dévoile des détails cruciaux sur les caméras de chaque modèle de la série iPhone 16.

Nouvelles spécifications des caméras de l’iPhone 16

Commençons par les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Il semblerait que le capteur photo principal conserve le capteur de 48 mégapixels de l’iPhone 15, avec une ouverture de f/1,6. Ce capteur permettra un zoom 1X et 2X, avec des capacités de téléphoto 2X de qualité optique. En ce qui concerne la caméra secondaire, elle bénéficiera d’une amélioration avec une ouverture passant de f/2,4 à f/2,2, ce qui devrait permettre une meilleure capture de la lumière et ainsi améliorer la qualité des photos en conditions de faible luminosité. De plus, pour la première fois, ces modèles pourraient être dotés de la photographie macro.

Pour les modèles Pro, le capteur principal semble rester inchangé avec 48 mégapixels et une ouverture de f/1,78. Ce capteur permettra de réaliser des photos téléphoto de 12 mégapixels de qualité optique avec un zoom 2X et des pixels de 1,22 micromètres. En dehors du nouveau zoom Tétraprime pour le plus petit des modèles Pro, l’objectif téléphoto devrait également conserver le capteur de 12 mégapixels avec une ouverture de f/2,8. Quant à l’ultra grand-angle, il est prévu qu’il soit équipé du même capteur de 48 mégapixels avec la fonctionnalité de pixel-binning du capteur principal. L’ultra grand-angle disposera de pixels de 0,7 micromètres pour les prises de vue en pleine résolution et de 1,4 micromètres en mode quad pixel.

Détails supplémentaires sur les caméras

La nouvelle caméra ultra grand-angle permettra apparemment de capturer des photos en ProRaw de 48 mégapixels. Par ailleurs, un nouveau format d’image, le JPEG-XL, serait ajouté à la liste des formats pris en charge, rejoignant ainsi les formats HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw et ProRAW Max.

Il est également rapporté que les modèles Pro seront capables de filmer en 3K à 120 fps et en Dolby Vision. Ces deux modèles pourraient aussi enregistrer en 1080p à 120 fps ou 240 fps et en 4K à 60 fps.

Informations sur le bouton Capture

Un des aspects les plus intéressants de cette fuite concerne le bouton Capture. Ce bouton Capture pourrait permettre d’ouvrir n’importe quelle application de caméra, qu’elle soit native ou tierce, les utilisateurs pouvant choisir l’application qui s’ouvre via ce bouton.

Le bouton Capture serait capacitif, capable de détecter les pressions partielles et complètes. La sensibilité à la pression serait associée à une API de développeur, permettant ainsi une personnalisation des fonctionnalités. Le bouton pourrait également être utilisé comme un trackpad : en faisant glisser votre doigt dessus, vous pourriez par exemple zoomer ou encore parcourir les filtres après la prise de vue. Cette fonctionnalité serait également liée à une API de développeur, offrant ainsi des possibilités de personnalisation étendues.

Cette nouvelle fuite apporte de nombreuses informations sur les capacités des caméras des iPhone 16, mais il reste encore plusieurs aspects à découvrir, notamment en ce qui concerne les prix. À mesure que nous nous rapprochons du lancement, d’autres détails devraient émerger.