Microsoft abandonne Paint 3D : Retour en force du Paint classique

Microsoft s’apprête à mettre un terme à Paint 3D, son ambitieuse tentative de réorganisation de la bien-aimée application et indémodable, Paint. L’entreprise avait déjà cessé de l’intégrer à Windows et, dans 2 mois, Paint 3D sera complètement abandonné.

Microsoft a annoncé que « Paint 3D est obsolète et sera retiré du Microsoft Store le 4 novembre 2024 ». Les utilisateurs de Paint 3D en sont informés dans l’application, et Microsoft a également mis à jour son catalogue de fonctionnalités dépréciées avec la nouvelle entrée. L’application sera toujours disponible sur les PC qui l’ont déjà installée, mais elle ne recevra bientôt plus d’assistance ni de mises à jour et, dans quelques mois, elle ne pourra plus être téléchargée.

Paint 3D a été lancé en 2005 pour remplacer l’application Paint classique de Windows, avec la possibilité de créer et de visualiser des dessins en 3D, en plus des fonctions classiques de dessin et d’édition d’images. Il pouvait transformer vos gribouillis, vos emojis ou vos photos en objets 3D. Microsoft espérait qu’il gagnerait en popularité et qu’une communauté de créateurs se développerait autour de lui.

Microsoft a récemment annoncé qu’à partir du 4 novembre de cette année, Paint 3D ne recevra plus de mises à jour et sera retiré du Microsoft Store. Cette décision marque la fin d’une tentative de modernisation de l’iconique Paint, une application qui, étonnamment, survivra à son successeur.

Paint 3D, lancé en 2017, avait pour ambition de révolutionner l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités modernes telles qu’une interface utilisateur actualisée, la gestion des calques, le support des fichiers PNG, la transparence, et surtout, la modélisation 3D. L’idée était de proposer une version améliorée de Paint, adaptée aux besoins créatifs contemporains. Si Paint 3D a été accueilli avec un certain intérêt, l’annonce de Microsoft de vouloir remplacer le Paint classique par cette nouvelle version a suscité une vague de mécontentement sur Internet.

Pourquoi MS Paint est toujours aimé

Face à cette levée de boucliers, Microsoft a rapidement fait machine arrière en décidant de maintenir le Paint classique, tout en le rendant disponible gratuitement sur le Microsoft Store. Ce retournement de situation montre à quel point Paint, malgré son apparente simplicité, reste ancré dans les habitudes des utilisateurs.

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi Paint original reste si populaire. D’abord, il y a une dimension nostalgique. Pour beaucoup, MS Paint est le premier outil de dessin qu’ils ont utilisé, marquant ainsi leurs premières expériences créatives sur ordinateur. Ensuite, il y a la simplicité et l’accessibilité de l’application. MS Paint est rapide, intuitif, et ne nécessite aucune courbe d’apprentissage, ce qui le rend accessible à tous, y compris à ceux qui ne sont pas familiers avec les outils de création plus complexes.

De plus, la rapidité d’exécution de MS Paint par rapport à Paint 3D en fait un outil de choix pour ceux qui recherchent l’efficacité avant tout. Pour ces raisons, Microsoft a fini par céder à la popularité intemporelle de Paint, en intégrant certaines fonctionnalités de Paint 3D dans Paint, comme la gestion des calques, la transparence, et la suppression d’arrière-plan, lors d’une mise à jour en 2023.

L’abandon de Paint 3D et le retour en force de Paint

Avec la fin de Paint 3D, il est clair que Microsoft a officiellement renoncé à remplacer Paint. Bien que Paint 3D offrait des fonctionnalités intéressantes, il n’a jamais réussi à détrôner son prédécesseur. L’une des raisons majeures est que la modélisation 3D, pourtant au cœur de Paint 3D, n’a jamais réellement trouvé son public. De ce fait, Microsoft pourrait simplement abandonner cette approche.

Cela dit, Paint continue d’évoluer et pourrait recevoir encore plus de mises à jour à l’avenir, notamment en intégrant d’autres fonctionnalités issues de Paint 3D ou même des outils innovants comme ceux alimentés par l’intelligence artificielle. Cependant, pour le moment, il semble que Microsoft ait décidé de se concentrer sur ce que ses utilisateurs aiment vraiment : un outil simple, rapide et accessible.

Pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser Paint 3D, il est encore possible de le télécharger avant sa suppression du Microsoft Store. Ceux qui l’auront installé pourront continuer à l’utiliser après le 4 novembre, bien que l’application ne recevra plus de nouvelles mises à jour.