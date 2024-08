Vers un Vision Pro 2 : Les écrans Tandem OLED à l’horizon

La technologie Tandem OLED, récemment introduite dans les modèles iPad Pro 2024, pourrait bientôt révolutionner le futur Vision Pro d’Apple. Les géants des écrans, LG et Samsung, ont déjà prototypé des versions miniaturisées de ces écrans tandem, spécifiquement adaptées aux casques comme le Vision Pro.

Un rapport du site coréen Sisa Journal, relayé par MacRumors, indique qu’il est encore incertain si LG et Samsung prévoient de produire ces écrans en masse dans l’immédiat. Il est probable que cette technologie soit encore trop avancée pour être utilisée dans la prochaine génération du Meta Quest. De plus, Apple ne prévoyant pas de lancer un modèle Vision Pro 2 avant 2026, les fabricants disposent de suffisamment de temps pour optimiser et démarrer la production de ces écrans.

Les écrans Tandem OLED se distinguent par leur luminosité exceptionnelle et leur efficacité énergétique. Cette technologie repose sur l’utilisation de deux panneaux OLED empilés, permettant de capter et d’utiliser la lumière des deux sources. Les résultats obtenus avec l’iPad Pro 2024 sont impressionnants, offrant une amélioration notable en termes de luminosité, saturation, contraste et angle de vision.

En théorie, cette approche à double panneau devrait également atténuer l’un des principaux inconvénients des écrans OLED traditionnels : le burn-in. En effet, la chaleur étant la principale cause du burn-in, les deux panneaux OLED fonctionnent à une température plus basse qu’un panneau unique, ce qui réduit ce risque et allonge la durée de vie des écrans.

Le dernier modèle d’iPad Pro bénéficie actuellement de tous ces avantages, et le Vision Pro 2 pourrait également en profiter si cette technologie est intégrée dans le casque, remplaçant ainsi les actuels écrans micro-OLED 4K de Sony. En plus de fournir une meilleure qualité d’image et une plus grande durabilité, les écrans Tandem OLED pourraient significativement améliorer l’expérience utilisateur des dispositifs Apple.

Perspectives du Tandem OLED pour le futur, pas seulement le Vision Pro 2

L’intégration de la technologie Tandem OLED dans les futurs produits Apple pourrait marquer un tournant majeur dans l’industrie des écrans. Si LG et Samsung réussissent à produire en masse ces écrans, nous pourrions voir une adoption plus large de cette technologie, non seulement dans les appareils Apple, mais aussi dans d’autres produits électroniques grand public. Avec un potentiel d’amélioration de la qualité visuelle et de la durabilité, les écrans Tandem OLED représentent une avancée technologique significative qui pourrait redéfinir les standards de l’industrie.

En attendant, les utilisateurs d’iPad Pro 2024 peuvent déjà apprécier les bénéfices de cette technologie innovante, tandis que les passionnés de technologie attendent avec impatience de voir comment elle sera appliquée dans les futurs dispositifs comme le Vision Pro 2.