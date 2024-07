Accueil » WhatsApp bêta : Effets et filtres RA déployés pour Android

WhatsApp continue d’innover avec de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs Android bêta. Si vous êtes inscrit au programme Google Play Beta, une mise à jour vous attend, intégrant des effets d’appel en réalité augmentée (RA) et des filtres pour que vous puissiez les tester avant leur déploiement général.

Les nouvelles fonctionnalités ont été repérées par WaBetaInfo et sont actuellement réservées aux utilisateurs Android. WhatsApp travaille sur de nombreuses améliorations, et il peut être difficile de suivre l’ensemble des nouveautés avant qu’elles n’atteignent le stade de la bêta.

Le mois dernier, on avons vu les plans de WhatsApp visant à ajouter des effets et des filtres en RA à son application. À ce moment-là, ces fonctionnalités n’étaient pas encore disponibles, même pour les utilisateurs inscrits au programme bêta et utilisant la version bêta de WhatsApp sur leur smartphone.

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, 2.24.16.7, marque l’ajout de ces nouvelles fonctionnalités. Bien que les effets d’appel en RA et les filtres puissent initialement être disponibles uniquement pour certains utilisateurs, WhatsApp a pour habitude d’élargir progressivement leur disponibilité au fil des jours ou des semaines.

Les nouveaux effets RA permettent d’améliorer l’expérience des appels vidéo en personnalisant les appels. Il est actuellement possible d’activer des filtres faciaux dynamiques, comme la possibilité d’adoucir l’apparence de la peau et un mode basse lumière pour améliorer la visibilité dans des environnements sombres.

Outils de personnalisation des appels WhatsApp

En plus de ces fonctionnalités, la nouvelle version bêta de WhatsApp comprend un outil de modification de l’arrière-plan, facilitant le floutage ou la personnalisation de l’arrière-plan lors des appels de groupe. Il est également possible de personnaliser l’arrière-plan en choisissant simplement l’un des arrière-plans par défaut ajoutés par WhatsApp.

Bien que WhatsApp ait rapidement déployé les effets et filtres RA pour le programme bêta, il pourrait falloir encore un certain temps avant que ces fonctionnalités ne soient disponibles pour le grand public.

L’ajout d’effets d’appel en RA et de filtres marque une nouvelle étape dans l’amélioration de l’expérience utilisateur sur WhatsApp. Les utilisateurs inscrits au programme bêta peuvent déjà profiter de ces nouveautés et contribuer à leur perfectionnement avant leur lancement officiel.