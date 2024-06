Accueil » Pixel 9 et Pixel 9 Pro : L’assistant créatif de Google révélé, le rival des Genmoji

Selon un nouveau rapport, Google se prépare à entrer dans le domaine de la créativité alimentée par l’intelligence artificielle. Des indices trouvés dans le code de la version bêta 3 d’Android 15 suggèrent que les prochains smartphones Pixel 9 et Pixel 9 Pro pourraient inclure un nouvel outil appelé « Creative Assistant ».

Cet outil, probablement exclusif aux smartphones Pixel, pourrait utiliser l’IA pour générer des stickers et des emojis, similaire à la fonctionnalité Genmoji d’Apple.

Bien que l’application Creative Assistant ne soit pas encore disponible dans la version bêta, des références à celle-ci ont été trouvées dans d’autres applications. Par exemple, l’application Markup mentionne un bouton « remix » qui semble lié à Creative Assistant. Cela suggère que les utilisateurs pourraient créer des stickers à l’aide de l’IA et les ajouter ensuite à des captures d’écran ou d’autres images.

IA locale ou sur le cloud pour le Pixel 9 ?

Une question importante est de savoir si Creative Assistant fonctionnera directement sur le smartphone ou s’il s’appuiera sur l’informatique sur le cloud. Le processeur Tensor G4 attendu sur le Pixel 9, combiné avec le Gemini Nano, pourrait potentiellement gérer la génération de stickers en raison de la taille et de la résolution plus petites des stickers par rapport à d’autres images.

Ce Creative Assistant semble être une étape naturelle pour l’application Gboard de Google, qui inclut déjà la fonctionnalité Emoji Kitchen permettant de combiner des emojis. Le nouvel outil pourrait potentiellement offrir des fonctionnalités génératives pour créer des emojis entièrement nouveaux.

Reste à voir s’il pourra rivaliser avec le Genmoji d’Apple, dévoilé à la WWDC, qui permet aux utilisateurs de générer des emojis dans l’application de messagerie.

Une exclusivité Pixel ?

La possibilité de fonctionnalités exclusives d’IA sur les téléphones Pixel pourrait les rendre plus attractifs par rapport aux autres smartphones Android. Cependant, si l’historique des déploiements de fonctionnalités de Google nous montre quelque chose, c’est qu’elles finissent généralement par être déployées sur d’autres appareils avec le temps, ou en tant que fonctionnalité payante liée à Google One.

Nous devrons attendre plus d’informations pour voir comment l’outil de créativité alimenté par l’IA de Google se compare au Genmoji d’Apple et s’il sera accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs.