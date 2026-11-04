Aucune catégorie de produit, de prix ou de disponibilité n’a été confirmée par l’entreprise à ce stade.

Le dirigeant précise que l’appareil ne disposera pas d’un nouvel écran et ne prendra pas la forme d’une application classique.

Le PDG de Nothing, Carl Pei, a annoncé sur X la présentation en décembre d’un premier produit conçu nativement autour de l’intelligence artificielle.

Nothing prépare le lancement de son premier produit conçu nativement autour de l’intelligence artificielle. Son PDG, Carl Pei, a annoncé sur X une présentation prévue en décembre, sans dévoiler précisément la nature de cet appareil. Cette annonce pourrait marquer une nouvelle orientation pour le fabricant, qui cherche à étendre son approche du design à de nouveaux usages de l’IA.

Dans une publication consacrée à l’évolution des technologies grand public, Carl Pei estime que l’intelligence artificielle se trouve encore dans une première phase d’adoption, principalement portée par les entreprises. Selon lui, le véritable appareil capable de populariser l’IA auprès du grand public reste à inventer.

Nothing souhaite néanmoins prendre de l’avance sur ce marché.

Le dirigeant décrit un produit qui serait « un outil », conçu avec le soin esthétique et la personnalité caractéristiques de la marque. Il précise surtout qu’il ne disposerait pas d’un nouvel écran et qu’il ne pourrait pas simplement prendre la forme d’une application. Une description volontairement mystérieuse, accompagnée d’une image montrant seulement une partie de l’objet, avec une texture évoquant le cuir.

Un appareil connecté plutôt qu’un smartphone ?

Les déclarations de Carl Pei laissent plusieurs possibilités ouvertes. Le dirigeant évoque notamment un problème de contexte : les utilisateurs ont parfois des idées ou des réflexions qu’ils oublient de partager avec leurs assistants IA, faute d’un moyen suffisamment immédiat pour les enregistrer et les exploiter.

Cette réflexion pourrait orienter Nothing vers un appareil de prise de notes, un enregistreur intelligent ou un objet connecté porté au quotidien. Des accessoires audio et des wearables feraient également partie des pistes envisagées pour accompagner la stratégie IA de l’entreprise. Il ne s’agit toutefois que de possibilités : aucune catégorie de produit n’a été confirmée.

Nothing devra notamment éviter les limites rencontrées par certains appareils IA autonomes, dont le Rabbit R1, critiqué pour proposer une expérience qui aurait pu être intégrée à une simple application. Carl Pei insiste justement sur le fait que son futur produit doit apporter une expérience impossible à reproduire sous la forme d’une application classique.

Il faudra donc attendre décembre pour découvrir ce que Nothing prépare réellement. La promesse est ambitieuse, mais le mystère reste entier sur les fonctionnalités, le prix et la disponibilité de ce premier produit IA.