ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche connaît des interruptions ponctuelles, parfois sur un seul modèle, parfois sur plusieurs générations à la fois. Cette page rassemble celles que nous avons couvertes depuis juin 2026.
Claude est-il en panne ?
Les pannes récentes
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3 septembre 2026
Hausse des erreurs sur plusieurs modèles
Mythos 5.1, Fable 5.1, Mythos 5, Fable 5, Opus 5, Opus 4.8 et Opus 4.6 sont touchés. Anthropic indique avoir identifié la cause et travailler à un correctif. Notre article.
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23 juin 2026
Interruption de service mondiale
Premiers signalements vers 16 h 02 en France, puis plusieurs milliers de rapports en quelques minutes : réponses qui ne se chargent pas, erreurs de génération. Notre article.
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18 juin 2026
Erreur 503 sur Claude.ai
Requêtes de complétion qui échouent avec une erreur 503 ; 1 826 signalements Downdetector à 9 h 03. Notre article.
Où vérifier l’état du service
Les alternatives pendant une panne
Questions fréquentes
Claude est-il en panne en ce moment ?
La page de statut officielle (status.claude.com) indique si un incident est ouvert. Si elle est au vert, essayez de recharger la page, de vous reconnecter ou de changer de modèle.
Que signifie l’erreur 503 sur Claude ?
Un 503 indique un service temporairement indisponible, souvent une surcharge ou une dégradation côté infrastructure, comme lors de l’incident du 18 juin 2026.
Une panne touche-t-elle tous les modèles ?
Pas toujours : le 3 septembre 2026, sept modèles étaient touchés à la fois, mais selon le modèle sélectionné les symptômes pouvaient varier.
Que faire quand Claude ne répond plus ?
Consultez la page de statut, patientez quelques minutes, puis essayez un autre assistant en attendant (voir les alternatives ci-dessous).
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