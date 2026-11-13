Ring, la filiale d’Amazon spécialisée dans la sécurité connectée, se lance dans la robotique avec une nouvelle division baptisée Ring Robotics. L’entreprise annonce deux appareils destinés à automatiser la surveillance des domiciles et des locaux professionnels : un drone capable de patrouiller à l’intérieur d’une maison et un robot mobile conçu pour sécuriser les commerces et les bureaux.

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Ces deux produits reposent sur une même plateforme d’intelligence artificielle et promettent de surveiller les lieux de manière autonome, même en l’absence de leurs occupants. Une ambition qui pourrait séduire certains utilisateurs, mais qui risque également de relancer les débats sur la vidéosurveillance et la protection de la vie privée.

Ring Drone Cam : un drone pour surveiller chaque pièce de la maison

Le premier appareil, baptisé Ring Drone Cam, est présenté par l’entreprise comme une « caméra de sécurité volante d’intérieur ». Son principe consiste à se déplacer automatiquement d’une pièce à l’autre pour inspecter le domicile et signaler toute activité suspecte à son propriétaire.

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Le drone est conçu pour fonctionner avec les autres équipements de sécurité Ring. Si une alarme se déclenche dans une zone précise de la maison, par exemple près d’une porte arrière, il peut théoriquement s’y rendre pour examiner la situation. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il reste immobilisé dans sa station d’accueil.

La caméra embarquée filme en 2K et dispose de LED pour assurer la surveillance dans des conditions de faible luminosité. L’appareil peut être piloté depuis Alexa Home Map, l’interface cartographique 3D d’Amazon dédiée à la maison connectée. Il est également possible de programmer des rondes à des horaires précis, notamment lorsque les occupants sont absents pour une soirée ou plusieurs jours de vacances.

L’objectif est de transformer un système de vidéosurveillance traditionnel en dispositif mobile capable d’aller vérifier lui-même ce qui se passe dans différentes pièces.

Ring Rover Cam : un robot mobile pour les commerces et les bureaux

Le second appareil, Ring Rover Cam, cible les entreprises. Contrairement au drone domestique, il se déplace au sol et peut effectuer des rondes sur des itinéraires prédéfinis, à des horaires programmés.

Le robot diffuse un flux vidéo continu en 4K, consultable depuis l’application mobile Ring. Il peut également déclencher automatiquement un enregistrement lorsqu’il détecte une présence humaine.

Son équipement comprend une caméra périscopique réglable, conçue pour observer au-dessus de certains obstacles. Il dispose aussi d’un système audio bidirectionnel permettant à un utilisateur distant de communiquer avec une personne présente sur place. Un responsable peut ainsi s’adresser à un employé, mais également interpeller quelqu’un détecté dans les locaux.

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Ring imagine notamment des scénarios dans lesquels Rover Cam effectue une ronde après la fermeture d’un magasin ou intervient lorsqu’un capteur se déclenche en pleine nuit. Le flux vidéo reste alors accessible depuis un smartphone, même à distance.

AI Pilot : une intelligence artificielle pour cartographier et explorer les lieux

Les deux robots reposent sur une technologie propriétaire baptisée AI Pilot. Selon Ring, ce système combine des modèles de vision spécialisés, des capteurs et du traitement dans le cloud afin de permettre aux appareils de percevoir leur environnement, de prendre des décisions et de se déplacer de manière autonome.

L’entreprise affirme également que les robots peuvent construire eux-mêmes une représentation détaillée d’une maison ou d’un bureau en explorant les lieux. Ils n’ont donc pas uniquement vocation à suivre un parcours prédéfini : leur système doit leur permettre de comprendre progressivement l’espace dans lequel ils évoluent.

Ring présente cette approche comme une forme de surveillance permanente, avec des appareils capables d’effectuer des rondes et d’intervenir lorsqu’un événement inhabituel se produit.

La question de la vie privée revient au premier plan

Cette annonce risque toutefois de raviver les critiques adressées depuis plusieurs années à Ring concernant la collecte et l’utilisation des images de vidéosurveillance. L’entreprise a régulièrement été confrontée à des inquiétudes sur la possibilité que ses caméras alimentent des réseaux de surveillance auxquels les forces de l’ordre pourraient accéder.

Avec des appareils mobiles capables d’explorer automatiquement un domicile ou des locaux professionnels, les enjeux deviennent encore plus importants. Un drone qui circule dans toutes les pièces ou un robot qui inspecte un commerce peut potentiellement collecter des images bien au-delà d’un simple champ de caméra fixe.

Ring affirme avoir intégré des protections de confidentialité et de sécurité dès la conception de ses nouveaux appareils. Les vidéos enregistrées bénéficieraient notamment du chiffrement TAKE, pour « Throw Away the Key Encryption », présenté par l’entreprise comme son niveau de chiffrement par défaut le plus avancé à ce jour.

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Une question reste cependant sans réponse : les utilisateurs pourront-ils conserver les vidéos localement ? Ring n’a pas précisé si une telle option serait proposée. Les caméras de la marque reposent généralement sur un stockage dans le cloud, un point qui pourrait compter dans l’adoption de ces nouveaux produits.

Amazon retente l’expérience du robot de sécurité

Cette initiative rappelle inévitablement Amazon Astro, le robot domestique lancé par Amazon en 2021. Initialement présenté comme un assistant mobile pour la maison, Astro avait ensuite été repositionné comme solution de sécurité destinée aux petites entreprises avec Astro for Business.

Cependant, l’expérience n’avait pas rencontré le succès espéré. Amazon avait finalement abandonné le produit professionnel en 2024, quelques mois seulement après son évolution vers la surveillance des entreprises.

Ring explique que les retours des utilisateurs d’Amazon Astro ont contribué à inspirer ses nouveaux appareils. Reste à savoir si cette nouvelle approche, reposant sur deux robots spécialisés plutôt que sur un appareil polyvalent, parviendra à trouver son public.

Des prix de 270 et 1 000 dollars

Ring prévoit de commercialiser les deux appareils à des dates différentes. Le robot professionnel Rover Cam sera disponible à partir du 16 décembre au prix de 1 000 dollars.

Le drone domestique Ring Drone Cam arrivera plus tard, le 27 janvier 2027, avec un tarif annoncé de 270 dollars.

Avec Ring Robotics, Amazon cherche donc à étendre son activité de sécurité connectée au-delà des caméras et des capteurs traditionnels. Mais entre les contraintes techniques de la navigation autonome, les interrogations sur le stockage des images et les enjeux de surveillance permanente, le succès de ces robots dépendra autant de leur fiabilité que de la confiance que les utilisateurs accepteront de leur accorder.