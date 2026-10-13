DeepSeek s’intéresserait de près à la robotique et à l’intelligence artificielle embarquée. Selon Bloomberg, le laboratoire chinois serait prêt à mener le premier tour de financement de Winverse AI, une jeune entreprise spécialisée dans l’IA pour les robots. L’opération valoriserait la startup à environ 400 millions de dollars après investissement, même si les négociations ne sont pas encore finalisées.

Ce tour de table, qui porterait sur plusieurs dizaines de millions de dollars, compterait également Long-Z, la branche d’investissement du groupe chinois Meituan. Selon les sources citées par Bloomberg, les investisseurs et la valorisation pourraient toutefois encore évoluer. DeepSeek, Meituan et Winverse AI n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du média.

Un ancien chercheur de Tencent lance sa startup

Winverse AI a été fondée cette année par Hu Han, ancien responsable des équipes de recherche en IA pour la vision, le langage et la robotique chez Tencent. Titulaire d’un doctorat de l’université Tsinghua, il a également travaillé chez Microsoft Research Asia et Baidu.

Son départ intervient alors que Tencent réorganise ses équipes de recherche en intelligence artificielle pour faire face à la concurrence de DeepSeek et d’autres acteurs chinois. Avec Winverse AI, Hu Han entend désormais développer des technologies destinées à donner aux robots des capacités de perception et d’action plus avancées.

De l’IA conversationnelle à l’intelligence physique

Ce financement potentiel marquerait l’une des plus importantes incursions de DeepSeek dans une startup spécialisée dans la robotique. Le laboratoire avait déjà pris une participation dans Unitree, fabricant chinois de robots humanoïdes, à l’occasion de son introduction en Bourse à Shanghai.

L’enjeu dépasse la simple intégration de modèles conversationnels dans des machines. Pour évoluer dans le monde réel, un robot doit comprendre son environnement, anticiper les conséquences de ses mouvements et exécuter des tâches physiques avec fiabilité. Ces capacités nécessitent des approches d’IA différentes de celles principalement conçues pour générer du texte ou répondre à des questions.

La Chine dispose déjà d’une industrie importante dans la fabrication de robots, mais le développement de systèmes capables d’accomplir des tâches complexes de manière autonome constitue un défi supplémentaire. Aux États-Unis, des startups comme Skild AI et Physical Intelligence investissent elles aussi dans les modèles destinés à piloter des robots.

DeepSeek prépare aussi une levée de fonds massive

Cette opération intervient alors que DeepSeek chercherait à réunir au moins 12 milliards de dollars auprès d’investisseurs, notamment Tencent et le fabricant de batteries CATL. Cette levée, qui n’a pas encore été officiellement confirmée, viserait principalement à financer les modèles d’IA et les infrastructures de calcul du laboratoire.

Si les deux opérations se concrétisent, elles illustreraient une stratégie plus large : investir à la fois dans la puissance de calcul nécessaire aux modèles avancés et dans les technologies capables de leur donner des applications physiques. La robotique pourrait ainsi devenir un nouveau terrain de développement pour DeepSeek, au-delà des assistants conversationnels et des modèles de langage.