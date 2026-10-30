Et si le prochain compagnon de la maison ne servait ni à passer l’aspirateur ni à piloter les objets connectés, mais simplement à apporter une présence rassurante au quotidien ? C’est l’idée derrière Mori, un petit robot conçu par la société singapourienne OKA Technology. Avec son apparence qui évoque autant une créature de Pokémon qu’une lampe de chevet animée, il mise sur les réactions naturelles, les mouvements discrets et une intelligence artificielle attentive à son environnement.

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Comme le souligne Digital Trends, OKA présente Mori comme un « compagnon de nature » (Nature Companion). Il peut s’animer au rythme de la musique, accueillir quelqu’un qui entre dans une pièce, diffuser des sons apaisants ou simplement rester tranquille pendant une séance de lecture.

L’objectif est de créer une présence qui ne nécessite ni écran ni conversation permanente, à rebours des assistants vocaux traditionnels.

Un comportement qui rappelle celui d’un animal de compagnie

Mori ne se contente pas de prendre la forme d’une petite créature. Ses yeux animés peuvent cligner et regarder autour de lui, tandis que sa tête s’incline lorsqu’un élément attire son attention. Il peut également osciller au rythme de la musique, adopter une attitude timide face à des inconnus ou se replier dans sa coque pour retrouver l’apparence d’une lampe classique.

Pour produire ces réactions, le robot combine une caméra dissimulée dans son visage et des microphones intégrés. Les données visuelles et sonores alimentent ce qu’OKA appelle Attentive Intelligence, un système qui s’appuie sur plusieurs modèles d’IA exécutés localement pour analyser son environnement et choisir une réponse.

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Mori peut ainsi reconnaître les personnes familières, se souvenir d’interactions précédentes et adapter son comportement en fonction de ses interlocuteurs. Il ne s’agit donc pas simplement de déclencher des animations prédéfinies : le fabricant veut donner au robot une forme de continuité dans ses interactions avec les occupants de la maison.

Une IA qui tient compte du contexte et des émotions

OKA a également développé V.I.B.E., acronyme de Vitality, Interaction, Bonding, and Emotion. Ce système prend en compte différents éléments, notamment l’heure de la journée et l’historique des interactions, pour adapter les réactions de Mori.

Le robot est notamment conçu pour détecter certaines situations dans lesquelles une intervention serait malvenue, comme un appel téléphonique ou une dispute. À l’inverse, une utilisation prolongée du téléphone pourrait l’inciter à chercher à détourner l’attention de son propriétaire.

Cette approche cherche à rendre les interactions moins mécaniques et plus contextuelles. Elle soulève néanmoins une question : jusqu’où un compagnon domestique doit-il intervenir dans les habitudes de ses utilisateurs ? La qualité de l’expérience dépendra de la pertinence de ses réactions, mais aussi de la possibilité de conserver un comportement discret lorsque sa présence n’est pas souhaitée.

La confidentialité au cœur du fonctionnement

Un robot équipé d’une caméra et de microphones, présent dans les pièces de vie, soulève naturellement des interrogations sur la protection de la vie privée. OKA affirme que les images et les sons bruts sont traités localement puis supprimés. Les données relatives aux caractéristiques faciales utilisées pour reconnaître les personnes familières resteraient également sur l’appareil.

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Le fabricant précise par ailleurs que la caméra s’éteint lorsque Mori se replie en mode lampe. Il est aussi possible de désactiver les microphones en appuyant deux fois sur sa tête.

Ces garanties reposent sur les déclarations d’OKA : elles ne constituent pas, à elles seules, une vérification indépendante du fonctionnement réel du dispositif. La transparence sur les données collectées, leur conservation et les éventuels traitements associés à l’abonnement sera donc importante pour les futurs acheteurs.

Mori coûte jusqu’à 799 dollars

Au-delà de ses interactions, Mori peut diffuser des paysages sonores inspirés de la nature et éclairer une pièce avec des couleurs évoquant la pluie, la forêt, le feu ou le vent. Il propose également des exercices de respiration guidée pour accompagner les moments de détente.

Alimenté par batterie, le robot mesure près de 30 centimètres de haut. Son édition limitée Founder’s Edition est proposée à 649 dollars et comprend deux ans d’abonnement ainsi qu’une garantie de deux ans. La version standard est annoncée à 799 dollars.

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Le tarif de l’abonnement après les deux premières années n’a pas encore été communiqué. Ce point sera déterminant pour évaluer le coût réel de Mori sur la durée.

Avec ce produit, OKA Technology explore une autre voie pour les robots domestiques : non plus automatiser les tâches ménagères, mais proposer une présence interactive conçue pour s’intégrer à la vie quotidienne. Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à investir plusieurs centaines de dollars dans un compagnon dont la principale fonction est de leur tenir compagnie.