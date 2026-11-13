Ableton prépare une évolution majeure de son logiciel de création musicale. Annoncé aujourd’hui, Ableton Live 13 devrait arriver au début de l’année 2027 avec une série de nouveautés qui touchent aussi bien à la composition qu’au mixage et à la manipulation audio.

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Parmi les ajouts les plus attendus figurent un véritable séquenceur pas à pas, la prise en charge des plugins ARA et un nouvel instrument expérimental baptisé Looplet.

Individuellement, plusieurs changements peuvent sembler modestes. Mais, leur accumulation pourrait faire de Live 13 l’une des mises à jour les plus importantes de la station audionumérique (DAW) d’Ableton depuis plusieurs années.

Un véritable séquenceur pas à pas intégré à Live

C’est probablement l’une des nouveautés les plus attendues : Ableton intègre enfin un séquenceur pas à pas complet directement dans Live. Jusqu’ici, les utilisateurs pouvaient exploiter cette approche avec le contrôleur Push ou détourner le piano roll, mais le logiciel de bureau ne disposait pas d’un outil dédié aussi abouti.

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Le nouveau séquenceur permet de modifier individuellement plusieurs paramètres pour chaque pas : vélocité, timing, probabilité de déclenchement, longueur des notes et répétitions. Chaque piste peut également disposer de sa propre longueur, de sa vitesse de lecture et de son sens de lecture.

Cette souplesse ouvre la voie à des séquences rythmiques plus complexes et évolutives, sans devoir multiplier les manipulations ou recourir à des solutions externes.

La prise en charge des plugins ARA simplifie le travail audio

Autre évolution importante pour les producteurs et les chanteurs : l’arrivée de la compatibilité avec les plugins ARA. Cette technologie permet aux logiciels compatibles d’interagir directement avec les pistes audio de la station audionumérique, plutôt que de fonctionner uniquement comme des effets ou instruments traditionnels.

Melodyne constitue un exemple particulièrement parlant. Jusqu’à présent, un utilisateur souhaitant corriger la justesse d’une prise vocale devait généralement transférer son audio depuis Ableton vers Melodyne, effectuer les modifications, puis réimporter le résultat dans une piste.

Avec la prise en charge d’ARA, les traitements compatibles pourront être réalisés directement sur l’audio dans l’interface de Live. La correction de hauteur et le travail sur le timing des voix devraient ainsi s’intégrer plus naturellement au processus de production.

Une nouvelle vue Mixer pour mieux gérer les projets complexes

Ableton introduit également une nouvelle vue Mixer qui affiche les appareils chargés sur chaque piste dans une présentation verticale et compacte. Les utilisateurs pourront déplacer les effets et instruments d’une piste à l’autre par glisser-déposer, mais aussi les copier et les coller.

Cette organisation devrait faciliter la navigation dans les projets comportant de nombreuses pistes et chaînes de traitement. Lorsqu’une session atteint une trentaine de pistes, disposer d’une vue plus synthétique peut faire gagner un temps précieux.

Looplet, un nouvel instrument expérimental pour manipuler le son

Parmi les nouveautés, Looplet est sans doute l’une des plus originales. Cet instrument de looping expérimental repose sur quatre têtes de lecture indépendantes, qui permettent de manipuler un échantillon audio de différentes manières.

L’outil intègre notamment du traitement granulaire, du filtrage ainsi que des réglages de hauteur et de vitesse. Chaque tête de lecture peut également être routée vers une piste distincte afin de bénéficier de traitements supplémentaires.

Looplet pourrait se révéler particulièrement intéressant pour les compositions ambient, les bandes originales et les créations sonores expérimentales, où la transformation progressive de textures audio joue un rôle important.

De nouveaux outils pour enrichir la production musicale

Au-delà de ces fonctionnalités majeures, Ableton annonce plusieurs améliorations qui touchent à différents aspects du workflow :

Nouveau synthétiseur de batterie : plus de 20 modèles répartis dans neuf catégories, allant des boîtes à rythmes classiques aux percussions expérimentales et abstraites.

Capture enrichie : la fonction Capture mémorise désormais non seulement les notes MIDI, mais aussi les données d’automatisation.

Navigation contextuelle : les instruments et les presets peuvent être remplacés directement depuis la vue de l’appareil, sans devoir systématiquement ouvrir le navigateur principal.

Racks multibandes : possibilité de traiter différentes plages de fréquences à travers des chaînes d’effets distinctes.

Transient Shaper : un nouvel outil dédié à la mise en forme des transitoires, notamment pour renforcer ou resserrer les sons de batterie.

Clips d’enveloppe : les pistes de retour peuvent désormais accueillir des clips d’enveloppe pour automatiser les effets.

Racks améliorés : jusqu’à 32 macros sont désormais possibles, avec des courbes de mappage personnalisables.

Push 3: de nouvelles dispositions personnalisées permettent de combiner plusieurs éléments, comme les mixeurs, les grilles de notes et les séquenceurs pas à pas.

Une mise à jour importante attendue début 2027

Avec Live 13, Ableton semble vouloir renforcer à la fois les capacités de composition, les possibilités de traitement audio et la fluidité générale du logiciel. Le séquenceur pas à pas répond à une attente de longue date, tandis que la compatibilité ARA pourrait simplifier considérablement le travail des producteurs et des ingénieurs du son.

Looplet apporte de son côté une dimension plus expérimentale, avec des possibilités de manipulation audio qui pourraient séduire les compositeurs de musique électronique et les créateurs de bandes originales.

Ableton prévoit de commercialiser Live 13 au début de 2027. Les informations communiquées mettent déjà en évidence une évolution importante du logiciel, même si les détails concernant les tarifs, les différentes éditions et les conditions de mise à niveau ne sont pas précisés dans l’annonce présentée.