Apple pourrait bientôt simplifier considérablement l’utilisation de l’intelligence artificielle locale sur Mac. Sa filiale Claris travaillerait sur une application baptisée Harbor, conçue pour transformer les ordinateurs équipés de puces Apple Silicon en serveurs d’IA privés.

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L’objectif : permettre aux utilisateurs d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle directement sur leur matériel, sans dépendre de serveurs cloud ni manipuler des lignes de commande.

L’existence du projet a été révélée après l’apparition temporaire d’une fiche Harbor sur l’App Store, le 10 novembre 2026. Repérée par Aaron, un analyste connu pour ses découvertes autour de l’écosystème Apple, cette fiche avait disparu quelques heures plus tard. Apple et Claris n’ont pas officiellement expliqué ce retrait.

Harbor: faire tourner une IA directement sur son Mac

Harbor serait destiné à faciliter l’installation et l’exécution de modèles d’IA à poids ouverts (open-weight). Ces modèles peuvent être téléchargés et hébergés localement, permettant de traiter les requêtes directement sur l’ordinateur de l’utilisateur.

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L’un des principaux avantages de cette approche concerne la confidentialité. Les données et les requêtes restent sur le matériel local, sans nécessiter d’inférence dans le cloud ni de facturation au nombre de tokens. Les utilisateurs pourraient ainsi disposer de leur propre infrastructure d’intelligence artificielle, sans transmettre systématiquement leurs informations à un fournisseur externe.

La simplicité d’utilisation constituerait l’un des principaux arguments de Harbor. La fiche App Store promettait une installation en quelques minutes, sans avoir à utiliser le Terminal. Une capture d’écran montrait notamment le téléchargement du modèle gpt-oss-20b d’OpenAI depuis la plateforme Hugging Face.

Cette approche pourrait rendre l’IA locale beaucoup plus accessible aux utilisateurs de Mac qui souhaitent profiter de modèles avancés sans devoir configurer manuellement différents outils, dépendances et environnements techniques.

Plusieurs Mac pourraient mutualiser leur mémoire

Toutefois, la fonctionnalité la plus intéressante de Harbor pourrait concerner l’utilisation de plusieurs ordinateurs simultanément. L’application serait capable de détecter plusieurs Mac compatibles Thunderbolt 5 reliés entre eux, puis de mutualiser leur mémoire unifiée pour exécuter des modèles plus importants ou accélérer certains traitements. L’idée consiste à transformer plusieurs machines individuelles en une infrastructure de calcul locale plus puissante.

Cette possibilité s’appuierait notamment sur RDMA (Remote Direct Memory Access), une technologie permettant à un ordinateur d’accéder directement à la mémoire d’une autre machine. Apple a introduit la prise en charge du RDMA sur Thunderbolt 5 avec macOS Tahoe 26.2.

En reliant plusieurs Mac, les utilisateurs pourraient donc dépasser certaines limites matérielles d’un ordinateur isolé, notamment en matière de mémoire disponible pour charger des modèles d’IA volumineux. Cette approche pourrait intéresser aussi bien les développeurs que les entreprises souhaitant expérimenter des infrastructures d’IA privées.

Les performances réelles dépendront toutefois du nombre de machines, de leurs configurations respectives et des possibilités techniques de cette mutualisation. Claris n’a pas encore publié de résultats permettant de mesurer les gains obtenus.

Pourquoi la fiche Harbor a-t-elle disparu de l’App Store ?

La découverte de Harbor a rapidement attiré l’attention, mais la fiche App Store n’est restée visible que temporairement. Aaron avait partagé des captures d’écran le 10 novembre avant que la page ne disparaisse dans la soirée.

Aucune explication officielle n’a été communiquée. Il est possible que la fiche ait été publiée prématurément, alors que le produit est encore en phase de développement ou de préversion privée. Son retrait ne signifie donc pas nécessairement que le projet a été abandonné.

Claris dispose toujours d’un formulaire d’accès anticipé permettant aux personnes intéressées de manifester leur intérêt. Celui-ci demande notamment des informations personnelles et professionnelles, comme le nom, l’adresse e-mail, l’entreprise, le numéro de téléphone et le pays.

Pour le moment, aucun tarif, aucune date de lancement et aucune confirmation concernant une éventuelle gratuité n’ont été communiqués.

Harbor pourrait simplifier l’IA locale sur Mac

Des solutions existent déjà pour exécuter des modèles d’intelligence artificielle localement. LM Studio propose notamment une interface graphique relativement accessible pour utiliser des modèles sur un ordinateur individuel. De son côté, Exo permet d’explorer des configurations distribuées sur plusieurs machines, mais nécessite davantage de manipulations techniques, notamment via le Terminal.

Harbor pourrait chercher à réunir ces deux approches dans une seule application : la simplicité d’une interface graphique et la possibilité de mutualiser plusieurs ordinateurs pour disposer de davantage de ressources.

L’intérêt dépasse largement le confort d’utilisation. À mesure que les modèles d’IA deviennent plus puissants et que les services cloud se multiplient, la possibilité de conserver ses données sur son propre matériel représente un argument important pour les particuliers comme pour les organisations.

Si Claris concrétise cette ambition, Harbor pourrait devenir une solution intéressante pour démocratiser les serveurs d’IA privés sur Mac. Il faudra néanmoins attendre une présentation officielle pour connaître les modèles compatibles, les configurations matérielles requises et les performances réelles de cette infrastructure locale.