Telegram permet désormais à un bot d’envoyer un « widget », une petite application interactive qui s’affiche directement dans la bulle d’un message, selon Digital Trends. La nouveauté arrive avec la version 10.4 de l’API des bots, publiée le 9 novembre dans le journal officiel des modifications.

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Pavel Durov, le fondateur, résume la fonction en une phrase : « n’importe quel message Telegram peut désormais devenir une application ». Un widget pèse moins de 4 Ko une fois compressé et peut intégrer des paiements en TON, la cryptomonnaie liée à Telegram.

Prudence toutefois : en production, la fonction ne marche que dans une discussion privée avec un bot. Les groupes, le transfert de messages et le mode inline ne sont pour l’instant disponibles que sur le serveur de test de Telegram.

Ce qu’est un widget, et ce qu’il n’est pas

D’après la documentation officielle, un widget est un petit bloc interactif dessiné dans le message, écrit en HTML, CSS et JavaScript. Il fait partie du message et reste visible pendant le défilement, au lieu d’ouvrir une page à part. La documentation cite comme exemples un sondage dont les barres évoluent, un cours en direct, un jeu de plateau à deux joueurs et un code promo copiable d’un geste.

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Ce n’est pas une Mini App : Telegram l’écrit noir sur blanc. Une Mini App est une page web hébergée par le développeur et ouverte à la demande, alors qu’un widget n’a aucun accès au réseau et ne gère pas la saisie au clavier. Selon Digital Trends, il s’exécute dans un bac à sable et s’affiche de façon native, sans navigateur intégré.

Les paiements en TON

Un widget peut demander un paiement au portefeuille intégré de Telegram. Le bot prépare la transaction, puis Telegram affiche un écran de confirmation avec le montant et le destinataire. C’est l’utilisateur qui autorise le paiement, d’un geste. Le bot reçoit ensuite le résultat et doit vérifier la transaction sur la blockchain avant de livrer quoi que ce soit.

Digital Trends précise que la disponibilité du portefeuille dépend de la version de l’application et des restrictions régionales. La documentation que nous avons lue ne mentionne pas les Étoiles Telegram pour les widgets.

Ce que doivent faire les développeurs de bots

Il faut passer à la version 10.4 de l’API. Le bot envoie un widget avec la méthode sendWidget , en indiquant la discussion cible, le code HTML et une légende, laquelle s’affiche dans les applications qui ne gèrent pas encore les widgets. Le code est limité à 32 Ko avant compression et ne change plus après l’envoi : seul le bot modifie l’état affiché, avec editMessageWidgetData .

Pour dialoguer, le widget appelle TelegramWidget.request ; le bot reçoit une mise à jour widget_query et répond avec answerWidgetQuery . Rien de secret ne doit figurer dans le code ou l’état, car ils sont considérés comme publics. Les widgets envoyés en production ont un contenu protégé : ils ne peuvent pas être transférés ni copiés.

Les limites actuelles

En production, les widgets fonctionnent seulement en discussion privée avec le bot. Ils ne peuvent pas être publiés dans les canaux, et la réponse à une requête inline n’est pas encore possible. Sur le serveur de test, groupes et transferts sont déjà ouverts. Digital Trends estime que l’extension dépendra de la rapidité avec laquelle Telegram ouvre ces usages en production.

Nous n’avons trouvé ni la version de l’application qui apporte la fonction ni une annonce sur le blog de Telegram : les informations viennent du journal de l’API, de la documentation et de la presse.

Reste à voir quand les groupes arriveront

Reste à savoir quand Telegram ouvrira les widgets aux groupes et au transfert en production, et si des bots grand public s’en saisiront. C’est dans les groupes que les usages promis, comme les jeux à deux ou les sondages, prendraient tout leur sens. Nous mettrons cet article à jour à ce moment-là.