Google déploie une nouvelle fonctionnalité dans Find Hub pour Android : « M’avertir en cas d’oubli ». Elle permet de recevoir une notification lorsque l’on s’éloigne d’un traceur compatible, et donc de l’objet auquel il est attaché. De quoi éviter de laisser son portefeuille, ses clés ou son sac derrière soi.

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Oublier un objet quelque part est déjà désagréable. S’en rendre compte plusieurs heures et deux arrêts de train plus tard l’est encore davantage. C’est précisément le problème que Google cherche à résoudre avec cette nouveauté intégrée à son application de localisation Find Hub, qui permet de retrouver les appareils et accessoires compatibles.

La fonction, repérée par 9to5Google, porte le nom « Notify when left behind ». Son principe est simple : le smartphone avertit l’utilisateur lorsqu’il s’éloigne d’un traceur associé à un objet. L’alerte intervient au moment où l’on commence à s’éloigner, plutôt que lorsque l’on découvre bien plus tard que l’objet manque à l’appel.

L’activation s’effectue directement depuis l’application Find Hub. Il faut sélectionner le traceur ou l’appareil compatible, ouvrir ses paramètres, puis activer l’option « Notify when left behind ». Le réglage est individuel : chaque traceur dispose de son propre interrupteur.

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Cette approche permet de choisir les objets pour lesquels une notification est réellement utile. On peut ainsi activer les alertes pour le portefeuille ou le sac, tout en les laissant désactivées pour un trousseau de clés de secours que l’on ne transporte pas systématiquement.

Google prévoit également d’éviter les notifications inutiles lorsque le traceur reste dans un lieu enregistré ou considéré comme familier. Un objet laissé à la maison, par exemple, ne devrait donc pas déclencher systématiquement une alerte à chaque départ.

Si l’option n’apparaît pas encore, il est conseillé de vérifier la disponibilité d’une mise à jour de Find Hub. D’après les informations rapportées par 9to5Google, la fonctionnalité est présente dans la version 3.1.787-06 de l’application.

Une compatibilité qui ne se limite pas aux traceurs Google

Le point le plus intéressant concerne la prise en charge des accessoires d’autres fabricants. La fonction ne serait pas réservée aux propres traceurs de Google : elle apparaît également sur des Moto Tag et des traceurs Chipolo associés à des smartphones Android.

Cette compatibilité entre marques est importante dans un écosystème où les utilisateurs peuvent posséder des accessoires de différents fabricants. Elle permet d’envisager une expérience plus homogène, sans devoir dépendre exclusivement d’un traceur conçu par Google.

Le déploiement reste toutefois progressif. La fonctionnalité est actuellement signalée aux États-Unis et dans certaines régions d’Europe. Sa disponibilité peut donc varier selon le pays, le modèle de traceur et la version de l’application.

Google rattrape Apple et Samsung

Avec cette nouveauté, Google comble une lacune face à ses concurrents. Apple propose depuis plusieurs années des alertes de séparation dans son réseau Localiser, tandis que Samsung a intégré une fonction comparable à SmartThings. Android arrive donc tardivement sur ce terrain, même si cette prise en charge élargie à plusieurs fabricants constitue un atout.

Reste à éviter de transformer une fonction pratique en source de notifications permanentes. Le plus judicieux consiste à l’activer uniquement pour les objets dont la perte aurait des conséquences importantes : portefeuille, sac ou clés indispensables. Les alertes conserveront ainsi leur utilité et auront moins de chances de devenir un bruit de fond que l’on finit par ignorer.