Anthropic poursuit son offensive sur le marché des outils de productivité. L’entreprise a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités destinées au travail en équipe : Claude Meetings, Claude Whiteboards et Claude Sheets. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de passer plus facilement d’une conversation à un plan d’action, d’une séance de brainstorming à une présentation ou d’une demande à un tableur directement exploitable.

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Cette évolution intervient quelques semaines après la présentation par OpenAI de nouveaux outils professionnels autour de ChatGPT. Les deux entreprises cherchent progressivement à transformer leurs assistants en espaces de travail collaboratifs capables de concurrencer les suites de Microsoft et Google.

Meta s’est également engagé dans cette direction avec son agent Muse, capable notamment de créer des mini-applications à la demande.

Claude Meetings transforme les réunions en espace de travail actif

La nouveauté la plus marquante est sans doute Claude Meetings. Cette fonctionnalité permet d’ajouter Claude à une visioconférence comme un participant visible. L’assistant suit alors les échanges et commence à travailler sur les sujets abordés sans attendre la fin de la réunion.

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Pendant la discussion, Claude peut rédiger le plan évoqué par les participants, construire un calendrier sur un tableau blanc, répondre aux questions dans le chat de la réunion ou consulter des applications professionnelles connectées pour retrouver des informations utiles, comme les chiffres de l’année précédente. Une fois la visioconférence terminée, les notes, les actions à réaliser et les différents documents produits sont accessibles depuis claude.ai.

Anthropic veut ainsi réduire le décalage entre la discussion et son exécution. Plutôt que de consacrer du temps après chaque réunion à retranscrire les décisions et organiser les prochaines étapes, les équipes peuvent commencer ce travail pendant que les participants échangent encore.

L’entreprise précise toutefois que Claude s’identifie clairement comme participant et publie une notification dans le chat de la réunion. Il ne rejoint pas automatiquement les appels auxquels participent des invités externes sans autorisation d’un administrateur. Si un invité extérieur rejoint la visioconférence, Claude quitte automatiquement la réunion.

Claude Meetings est lancé en bêta pour les offres Team et Enterprise. Au lancement, la fonctionnalité est compatible avec Google Meet, avant une prise en charge d’autres plateformes annoncée ultérieurement.

Claude Whiteboards transforme les brainstormings en supports visuels

Anthropic introduit également Claude Whiteboards, un espace collaboratif destiné à organiser les idées et les projets. Les équipes peuvent échanger avec Claude autour d’un plan ou d’une problématique, puis lui demander de transformer leurs discussions en un espace visuel structuré comprenant notamment des échéances et des calendriers.

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Jusqu’à présent, les utilisateurs pouvaient déjà mener des séances de brainstorming avec Claude, mais devaient ensuite copier leurs résultats dans un autre outil pour les partager avec leurs collègues. Whiteboards vise à supprimer cette étape en permettant à plusieurs personnes de travailler directement sur le même tableau avec l’assistant.

Une fois la réflexion terminée, Claude peut convertir le contenu du tableau en document ou en présentation. La fonctionnalité est également intégrée à Claude Meetings : le tableau peut ainsi se construire progressivement au fil d’une visioconférence, à mesure que les participants discutent.

Claude Whiteboards est disponible en bêta pour les abonnements payants, sur le Web, ordinateur et mobile.

Claude Sheets génère et modifie des tableurs avec les équipes

Avec Claude Sheets, Anthropic s’attaque à un autre pilier des outils bureautiques : le tableur. Les utilisateurs peuvent demander à Claude de créer un outil de suivi de campagne marketing, un budget de recrutement ou d’autres documents structurés, puis continuer à les modifier avec leurs collègues.

L’assistant prend en charge la création initiale du fichier, mais aussi son évolution au fil du temps. Les feuilles peuvent contenir plusieurs onglets, des formules, une mise en forme et des menus déroulants. Claude intervient directement dans les cellules et détaille les modifications apportées afin que les utilisateurs puissent comprendre ce qui a changé.

L’ambition est de faire du tableur un espace de travail partagé avec l’IA, plutôt qu’un simple fichier généré ponctuellement à partir d’une instruction. Claude Sheets est proposé en bêta aux abonnés des offres payantes, sur le Web, ordinateur et mobile.

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Claude Data devient disponible pour tous les utilisateurs concernés

Anthropic a également annoncé la disponibilité générale de Claude Data, anciennement appelé Claude Dashboards. Cet outil connecte Claude aux systèmes utilisés par les entreprises pour centraliser leurs données, notamment les entrepôts de données et les logiciels de gestion de la relation client (CRM).

Les utilisateurs peuvent poser des questions sur leurs données et obtenir différentes formes de restitution : tableaux de bord, analyses écrites ou vidéos commentées. L’objectif est de rendre les informations professionnelles plus accessibles sans obliger les équipes à construire systématiquement leurs propres rapports.

Adobe, Atlassian et HubSpot s’invitent directement dans Claude

Enfin, Anthropic annonce de nouveaux connecteurs interactifs permettant d’ouvrir la version complète de certaines applications directement dans Claude. Adobe, Atlassian et HubSpot figurent parmi les premiers services cités.

Les équipes peuvent ainsi afficher ces applications à côté de leurs conversations avec Claude et demander à l’assistant d’interagir avec elles. Cette approche vise à rapprocher les outils déjà utilisés par les entreprises de l’environnement conversationnel, sans nécessairement obliger les collaborateurs à quitter leur espace de travail.

Avec Meetings, Whiteboards, Sheets, Data et ces connecteurs interactifs, Anthropic élargit considérablement le rôle de Claude dans les organisations. L’assistant ne se limite plus à répondre à des questions ou à générer du texte : il devient progressivement un environnement dans lequel les équipes peuvent organiser leurs réunions, construire des documents, manipuler des données et piloter leurs activités.

La concurrence avec Microsoft 365 et Google Workspace prend ainsi une nouvelle dimension. Après OpenAI et Meta, Anthropic cherche à faire de son assistant une véritable plateforme de productivité, capable de réunir les échanges, les applications et les tâches quotidiennes dans un même espace.