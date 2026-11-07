Discord prépare une transformation importante de son application de bureau. La plateforme souhaite abandonner Electron, le framework qui lui permet actuellement de construire son client à partir de technologies web, pour migrer intégralement vers Rust.

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L’objectif est de réduire la consommation de mémoire et d’améliorer les performances, tout en partageant davantage de code entre les versions desktop et mobile.

Cette décision marque un changement architectural majeur pour Discord, dont l’application Windows peut actuellement mobiliser une quantité importante de mémoire vive, particulièrement lorsque l’utilisateur participe à plusieurs serveurs.

Discord veut en finir avec la lourdeur d’Electron

Electron permet de développer des applications de bureau multiplateformes en s’appuyant sur des technologies web. Cette approche facilite le développement et la maintenance d’un même logiciel sur Windows, macOS et Linux, mais elle est régulièrement critiquée pour sa consommation de ressources système.

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Discord n’échappe pas à ces critiques. Selon les usages, son client Windows peut dépasser 1 Go de mémoire vive, notamment lorsque plusieurs serveurs et fonctionnalités sont utilisés simultanément.

Pour résoudre ce problème, l’entreprise veut désormais faire de Rust le socle de son application. Ce langage moderne est notamment conçu pour offrir de bonnes performances tout en renforçant la sécurité de la gestion de la mémoire.

Rust est déjà au cœur de plusieurs technologies de Discord

Le changement ne part pas de zéro. Stanislav Vishnevskiy, directeur technique de Discord, rappelle que l’entreprise utilise Rust depuis 2018. Plusieurs composants de son infrastructure, ses technologies vocales et une partie de son client actuel reposent déjà sur ce langage.

« Nous avons été parmi les premiers à adopter Rust en 2018 », explique-t-il dans une publication sur X. Il présente la migration complète du client comme l’objectif de longue date de l’entreprise : Electron disparaîtrait, tout comme React Native.

L’architecture mobile conserverait toutefois une interface utilisateur native. Le code applicatif serait partagé avec la version de bureau grâce à Rust, ce qui devrait faciliter le développement commun des fonctionnalités sans imposer une interface identique sur toutes les plateformes.

Une consommation de RAM annoncée à seulement 290 Mo

Pour illustrer les gains potentiels, Vishnevskiy a partagé une capture de la version Windows de Discord utilisant environ 290 Mo de mémoire vive. Ce chiffre contraste avec les consommations pouvant dépasser 1 Go sur le client actuel dans certaines conditions.

Il s’agit néanmoins d’une mesure présentée par Discord, et non d’un benchmark indépendant. Les résultats réels dépendront notamment du nombre de serveurs, des conversations actives et des fonctionnalités utilisées.

La migration pourrait donc apporter un bénéfice concret aux utilisateurs qui laissent Discord ouvert en permanence, notamment sur les ordinateurs disposant d’une quantité limitée de mémoire vive.

Quand arrivera la nouvelle application Discord ?

Discord n’a pas encore communiqué de calendrier précis pour le déploiement complet de cette nouvelle architecture. Le directeur technique indique simplement que l’entreprise espère proposer une première version à tester aux utilisateurs prochainement.

La transition devrait donc se faire progressivement, avant que Rust ne remplace complètement les technologies actuellement utilisées dans le client de bureau.

Si les gains annoncés se confirment, Discord pourrait rejoindre les applications qui privilégient une architecture native plus légère plutôt qu’une approche reposant sur un environnement web embarqué. Pour les utilisateurs, l’enjeu sera simple : conserver les fonctionnalités de la plateforme tout en réduisant son empreinte sur les ressources de leur ordinateur.