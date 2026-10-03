Apple prépare un changement important dans la gestion des permissions sur macOS. Face à la montée en puissance des agents IA capables d’agir de manière autonome, l’entreprise va renforcer les restrictions associées à l’autorisation « Full Disk Access », qui permet à une application d’accéder à pratiquement toutes les données présentes sur un Mac.

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Apple explique vouloir s’assurer que les utilisateurs qui souhaitent réellement accorder ce niveau d’accès puissent toujours le faire, mais uniquement après une action explicite et clairement comprise.

Une permission particulièrement puissante

Le « Full Disk Access » est l’une des autorisations les plus sensibles de macOS. Une application qui en bénéficie peut accéder à des données normalement protégées par les mécanismes de confidentialité du système.

Cela peut notamment inclure des fichiers personnels, des e-mails, des messages ou encore l’historique de navigation. Apple reconnaît que cette permission contourne en grande partie certaines protections de confidentialité mises en place sur macOS.

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La fonctionnalité existe notamment pour permettre à certaines applications, comme les outils de sauvegarde, de fonctionner correctement en accédant à l’ensemble du système.

Mais, cette même puissance devient problématique lorsqu’elle est accordée à des applications capables d’analyser et d’exploiter automatiquement les données auxquelles elles ont accès.

Apple pointe directement le risque des agents IA

Dans sa mise à jour, Apple explique que certains développeurs utilisent actuellement Full Disk Access d’une manière susceptible de mettre les utilisateurs en danger. Le problème devient encore plus important avec l’arrivée des agents IA, capables d’effectuer des tâches de manière autonome plutôt que de simplement répondre à une question.

Un agent disposant d’un accès complet au disque pourrait potentiellement rechercher lui-même des informations dans différents fichiers ou applications et les exploiter dans le cadre de ses actions. Plus les modèles deviennent autonomes, plus les conséquences d’une permission trop large peuvent donc être importantes.

Apple indique ainsi que les risques associés à ce niveau d’accès vont « augmenter considérablement » à mesure que les agents IA gagnent en capacités et en autonomie.

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L’affaire Meta Muse a accéléré les inquiétudes

Cette décision intervient quelques semaines après un incident concernant Meta Muse, l’assistant IA de Meta. Le journaliste Jason Aten, d’Inc., avait découvert que Muse semblait connaître le contenu de ses messages alors qu’il estimait ne pas avoir explicitement autorisé l’accès à ses conversations sur son iPhone ou son Mac.

Meta avait contesté cette interprétation. Son porte-parole Andy Stone avait expliqué que l’accès aux Messages était entièrement optionnel et nécessitait l’activation de Full Disk Access ainsi que du connecteur Messages de Muse.

Cette controverse a néanmoins illustré un problème plus large : pour un utilisateur, comprendre précisément ce qu’une autorisation système permet à une application IA de consulter peut devenir particulièrement difficile.

Apple veut une action utilisateur beaucoup plus explicite

C’est précisément ce point qu’Apple souhaite modifier. L’entreprise indique que les utilisateurs qui veulent réellement donner à une application un accès aussi étendu devront effectuer une action utilisateur très explicite. L’objectif n’est donc pas de supprimer Full Disk Access. Apple reconnaît que certaines applications légitimes ont besoin de cette permission, notamment dans le domaine de la sauvegarde.

Il s’agit plutôt de rendre son octroi beaucoup plus difficile à effectuer par inadvertance ou dans le cadre d’un processus que l’utilisateur ne comprend pas complètement.

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Cette distinction pourrait devenir particulièrement importante avec les agents IA, puisque leur capacité à agir sur plusieurs applications augmente mécaniquement la quantité de données qu’ils peuvent potentiellement exploiter.

Apple n’a pas indiqué quand ces nouvelles protections seront déployées sur macOS. L’entreprise n’a pas non plus détaillé précisément la forme que prendra le nouveau mécanisme d’autorisation.

Le calendrier et les modalités techniques restent donc à préciser. Mais le message envoyé aux développeurs est clair : Full Disk Access ne doit plus être considéré comme une permission ordinaire, particulièrement lorsqu’elle est accordée à des logiciels capables d’agir de manière autonome.

Le changement intervient dans un contexte où Apple, Microsoft et d’autres acteurs du secteur cherchent à intégrer des agents IA beaucoup plus profondément dans les systèmes d’exploitation. Plus ces agents peuvent lire, comprendre et manipuler les données locales, plus la gestion fine des permissions devient un enjeu central.

Sur Mac, Apple semble donc vouloir poser une limite avant que les agents IA ne deviennent suffisamment autonomes pour transformer une permission accordée une seule fois en accès permanent à une grande partie de la vie numérique de l’utilisateur.