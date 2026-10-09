Google expérimente une nouvelle approche de l’intelligence artificielle appliquée aux réunions avec Google AI Edge Foresight. Contrairement à la majorité des assistants de réunion qui envoient les données vers le cloud, cet outil fonctionne directement sur les Mac équipés d’une puce Apple Silicon.

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Foresight peut enregistrer une réunion, générer sa transcription et analyser son contenu sans nécessiter de connexion Internet. Google s’appuie pour cela sur ses modèles d’IA conçus pour fonctionner localement, notamment EmbeddingGemma 2 et Gemma 4.

L’approche est encore expérimentale, mais elle illustre une tendance intéressante : déplacer progressivement les assistants IA professionnels directement sur les appareils.

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Une IA de réunion qui fonctionne hors ligne

Google AI Edge Foresight se présente comme un compagnon de réunion capable de traiter localement les informations capturées par le Mac.

L’application peut récupérer le son provenant du microphone et du système, puis afficher une transcription en temps réel. Elle fonctionne avec des réunions réalisées sur des services comme Google Meet ou Zoom, mais également avec des conversations qui ne passent par aucune plateforme en ligne.

L’intérêt est évident dans les situations où la connexion Internet est mauvaise ou inexistante. Une réunion peut, par exemple, être enregistrée et analysée pendant un voyage ou dans un avion sans dépendre d’un serveur distant.

Deux espaces pour suivre la réunion

L’interface de Foresight est organisée autour de deux zones. La première permet à l’utilisateur de prendre des notes rapides et personnelles pendant la réunion. La seconde affiche la transcription générée en temps réel à partir du microphone et de l’audio système du Mac.

Mais, Foresight ne se contente pas de retranscrire la conversation. L’application conserve également le contexte et les informations importantes afin de pouvoir les exploiter ultérieurement.

Google construit ainsi une sorte de graphe de connaissances reliant les réunions, les notes personnelles et les autres documents ajoutés par l’utilisateur.

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L’utilisateur peut préparer l’IA avant la réunion

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est la possibilité de fournir à Foresight des documents de contexte avant même le début d’une réunion. Grâce à la fonction Knowledge Source, l’utilisateur peut ajouter des PDF, des documents Google Docs, des fichiers Microsoft Office, du texte brut, du Markdown ou encore des favoris web.

Ces informations servent ensuite de base de connaissances pour aider l’IA à mieux comprendre le contexte de la réunion.

L’approche peut être particulièrement utile pour une réunion de projet : comptes rendus précédents, cahier des charges, documentation technique ou échanges préparatoires peuvent être fournis à l’avance afin que Foresight dispose du contexte nécessaire.

Ask et Live Assistance

Foresight intègre également une fenêtre Ask permettant de poser directement des questions à l’IA à partir des informations dont elle dispose. Google propose aussi une fonction appelée Live Assistance, capable d’écouter la réunion et de répondre automatiquement à certaines questions lorsqu’elles apparaissent au cours de la conversation.

Les informations communiquées sur cette fonction restent toutefois limitées pour le moment. Google ne détaille notamment pas précisément son fonctionnement ni ses limites dans la présentation actuelle.

EmbeddingGemma 2 fonctionne directement sur le Mac

Foresight s’inscrit dans l’initiative Google AI Edge, qui regroupe les technologies de Google destinées à exécuter des modèles d’intelligence artificielle directement sur les appareils.

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L’application exploite notamment EmbeddingGemma 2, un modèle multimodal de 740 millions de paramètres capable de travailler avec du texte, des images, de la vidéo et de l’audio. Google utilise également Gemma 4 pour les fonctions d’IA exécutées localement.

Cette architecture permet de traiter les données directement sur le Mac plutôt que de les transmettre systématiquement à un serveur. Pour les réunions contenant des informations confidentielles, cette approche peut constituer un avantage important en matière de confidentialité.

Une approche différente de Granola ou Notion

Le marché des assistants de réunion connaît actuellement une forte croissance. Des outils comme Granola ou Fathom misent largement sur l’automatisation des comptes rendus, tandis que Notion a également intégré des fonctions d’IA capables de produire des transcriptions et des notes à partir de longues réunions.

Foresight se différencie principalement par son choix architectural : le traitement local plutôt que le cloud.

Cela implique évidemment des contraintes en matière de puissance de calcul et de ressources disponibles sur l’appareil, mais offre en contrepartie la possibilité de continuer à travailler sans connexion et de conserver les données localement.

Un projet encore expérimental

Google AI Edge Foresight est actuellement disponible au téléchargement pour macOS sur les Mac équipés d’Apple Silicon. Google ne communique pas précisément les exigences en matière de mémoire ou de stockage, mais indique que l’application a été conçue avec une empreinte relativement légère et une faible consommation de batterie.

Pour l’instant, Foresight ressemble davantage à une expérimentation qu’à un produit grand public pleinement établi. Si Google confirme l’intérêt du concept, une version Windows pourrait toutefois devenir une prochaine étape logique.

Avec Foresight, Google teste surtout une idée qui pourrait prendre de l’ampleur : un assistant de réunion capable de comprendre, mémoriser et analyser votre travail sans que vos données aient besoin de quitter votre ordinateur.