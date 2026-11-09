Un plugin Xcode signé Apple Inc. a rejoint la marketplace officielle de ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche Code le 6 novembre, d’après la demande de fusion publiée par Anthropic sur GitHub. Il permet de piloter des projets Xcode depuis le terminal.

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Selon sa fiche dans le catalogue du dépôt, le plugin compile, lance et teste des schémas, affiche les aperçus SwiftUI, pilote simulateurs et appareils, lit les journaux de build et cherche dans la documentation Apple.

Prudence toutefois : nous n’avons trouvé ni communiqué d’Apple ni documentation d’Anthropic sur ce plugin. Sa fiche et la demande de fusion sont les seules sources officielles lisibles ; les prérequis restent à confirmer.

Ce qui existait déjà depuis février

L’arrivée de Claude dans Xcode n’est pas nouvelle. Le 3 février, Apple a lancé Xcode 26.3 avec le codage agentique, et Anthropic a annoncé une intégration native du Claude Agent SDK, le socle qui fait tourner Claude Code, comme nous le racontions dans notre article sur Xcode 26.3. Cette version permet à un agent de chercher dans la documentation, de modifier les réglages d’un projet et de vérifier son travail grâce aux aperçus, selon Apple.

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Anthropic précisait déjà alors que Claude Code pouvait se connecter à Xcode par le protocole MCPLe Model Context Protocol (MCP) est le standard ouvert développé par Anthropic qui connecte les modèles d'IA à vos outils et données — devenu en 2025-2026 la norme de facto de l'IA agentique, désormais gouverné par la Linux Foundation. Lire la fiche, sans quitter la ligne de commande. Et avec Xcode 27, annoncé à la WWDC 2026, Apple a étendu son éditeur à GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche, ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche et Claude.

Ce que change le plugin

La nouveauté est de proposer une extension officielle, publiée au nom d’Apple, dans le catalogue de Claude Code. Sa source n’est pas un dépôt classique : la fiche indique la commande xcrun agent plugin path --plugin-format claude , ce qui laisse penser que les fichiers du plugin sont fournis par Xcode lui-même.

Cette lecture est une déduction de ma part, Apple ne l’ayant pas confirmé.

Le plugin se nomme « xcode » dans le marketplace officiel de Claude. Dans Claude Code, la commande /plugin install xcode@claude-plugins-official suit la syntaxe habituelle et correspond à celle qu’indique le blog CellCog, une source commerciale. Il faut un Mac avec Xcode installé, mais la version minimale n’est documentée dans aucune source officielle que nous avons pu lire.

Pour découvrir l’outil lui-même, voir notre explication de Claude Code.

À quoi s’attendre côté iOS

Pour un développeur iOS, l’intérêt tient à la boucle complète : demander une modification, compiler, lancer l’app sur un simulateur et lire les erreurs sans ouvrir l’interface de Xcode. Apple rappelle dans son annonce de février que les conditions d’utilisation d’Anthropic ou d’OpenAI peuvent s’appliquer à ces agents.

Reste à connaître les prérequis

Reste à savoir quelle version de Xcode est requise et si Apple documentera le plugin. La page de documentation consacrée à l’accès des agents externes n’a pas pu être lue de notre côté. Nous compléterons cet article dès qu’une source officielle précisera ces points.