L’intelligence artificielle facilite de plus en plus le développement de jeux vidéo, mais ses capacités soulèvent aussi de nouvelles inquiétudes pour les studios. Ces dernières semaines, plusieurs jeux populaires ont été reproduits à l’aide d’outils d’IA, parfois pour les rendre accessibles directement dans un navigateur ou sur des plateformes pour lesquelles ils n’étaient pas initialement prévus. Face à ces pratiques, Anthropic renforce les règles de son assistant de programmation Claude Code afin d’empêcher la reproduction de jeux existants.

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La modification a d’abord été repérée sur X, avant d’être confirmée par Addy Osmani, membre d’Anthropic. Les nouvelles instructions interdisent à ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche Code de recréer des jeux vidéo spécifiques déjà commercialisés, même lorsque le projet utilise un autre nom ou prétend être une création originale.

Les développeurs peuvent néanmoins toujours concevoir leurs propres jeux, travailler sur un genre particulier et utiliser leurs propres concepts, designs et ressources graphiques.

L’IA accélère la reproduction de jeux populaires

Ces dernières semaines, plusieurs titres connus ont fait leur apparition dans des versions jouables directement depuis un navigateur. La liste comprend notamment Halo: Combat Evolved, GTA: Vice City, Call of Duty: Black Ops et The Simpsons: Hit & Run.

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Certains de ces projets reposent sur la rétro-ingénierie de jeux existants, une opération qui demande habituellement des compétences techniques importantes et beaucoup de temps. Les outils d’IA peuvent accélérer considérablement ce travail, en facilitant l’analyse du fonctionnement d’un jeu et sa reproduction sur des systèmes qui ne sont pas officiellement pris en charge.

Le projet communautaire bbport, consacré au portage natif de Bloodborne, exclusivité PlayStation, illustre également cette tendance. L’IA ne se limite donc plus à assister les développeurs dans la création de nouveaux contenus : elle peut aussi faciliter la préservation, l’adaptation ou la reproduction de logiciels existants.

Les studios indépendants craignent les copies générées par l’IA

Cette évolution inquiète particulièrement les petits studios, qui commencent à prendre des précautions avant même la sortie de leurs jeux. Digital Sun, le studio derrière Moonlighter, a ainsi reporté un test public sur Steam de son prochain titre, ReVamp. L’équipe redoute qu’un tiers puisse analyser la version de démonstration, en reconstituer le fonctionnement et publier une copie avant la sortie officielle.

Alliance Arts a également annulé la démo publique prévue pour Drunken Goddess Reflux dans le cadre du Steam Next Fest. Le studio a préféré organiser des sessions de test privées afin de limiter les risques de rétro-ingénierie et de reproduction non autorisée.

Pour les développeurs indépendants, les démonstrations publiques représentent pourtant un levier important. Elles permettent de faire connaître un jeu, de recueillir les retours des joueurs et de construire une communauté avant sa commercialisation. Devoir renoncer à cette visibilité par crainte de voir son travail copié constitue donc une difficulté supplémentaire pour des équipes qui disposent souvent de moyens limités.

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Les nouvelles restrictions de Claude Code suffiront-elles ?

En renforçant les règles de Claude Code, Anthropic cherche à limiter l’utilisation de son outil pour reproduire des œuvres vidéoludiques existantes. La distinction est importante : l’entreprise ne bloque pas la création de jeux avec son IA, mais vise plus précisément la reproduction de titres identifiables, y compris lorsque les demandes tentent de contourner cette restriction en changeant leur nom.

Reste à savoir quelle sera l’efficacité de cette mesure face à un phénomène qui dépasse largement un seul outil. Les projets de reproduction peuvent mobiliser différents modèles et environnements de développement. Pour les studios indépendants, la question de la protection de leurs créations face à des outils de plus en plus accessibles reste donc entière.