Avec Claude Code, la limite se découvre souvent trop tard : la session s’interrompt en plein refactoring, et il faut attendre la prochaine fenêtre. Claude Code Usage Monitor est un outil open source pour le terminal qui affiche votre consommation en direct, projette le moment où vous atteindrez la limite et vous prévient avant qu’elle tombe.

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Le projet, publié par Maciek-roboblog sous licence MIT, a franchi les 8 700 étoiles sur GitHub. Sa version 4.0.0, sortie le 27 juin 2026, a ajouté une distinction utile : ce que Claude Code annonce officiellement, face à ce que l’outil estime lui-même. Voici comment l’installer et le configurer.