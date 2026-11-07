OpenAI poursuit sa course aux financements avec une nouvelle levée de fonds qui pourrait atteindre 20 milliards de dollars. Selon Bloomberg, l’entreprise a déjà sécurisé 11 milliards de dollars dans le cadre de cette opération, sur la base d’une valorisation de 1 250 milliards de dollars. Le tour de table n’est toutefois pas encore bouclé et pourrait être finalisé dans les prochaines semaines.

Publicité

L’information, publiée le 6 novembre par Bloomberg sur la base de sources proches du dossier, confirme l’appétit des investisseurs pour le spécialiste de l’intelligence artificielle. Elle reste néanmoins en deçà des ambitions initialement évoquées par l’entreprise.

Une levée de fonds encore loin de l’objectif initial

En septembre dernier, Bloomberg rapportait qu’OpenAI cherchait à réunir 30 milliards de dollars lors de ce nouveau tour de financement, avec une valorisation envisagée de 1 400 milliards de dollars. Les 11 milliards déjà réunis et un objectif désormais estimé à environ 20 milliards représentent donc une opération moins importante que prévu.

La levée de fonds reste ouverte. Selon une source citée par Bloomberg, le montant final pourrait atteindre 20 milliards de dollars une fois les discussions terminées. OpenAI n’avait pas encore commenté publiquement ces informations au moment de la publication de l’article.

Publicité

Cette valorisation de 1 250 milliards de dollars illustre néanmoins l’ampleur des attentes financières autour de l’entreprise, devenue l’un des acteurs centraux de la course mondiale à l’intelligence artificielle.

Anthropic également confronté aux attentes des investisseurs

Cette annonce intervient dans un contexte moins favorable pour certaines valorisations du secteur. Le même jour, Bloomberg rapportait que de potentiels investisseurs intéressés par une éventuelle introduction en Bourse d’Anthropic envisageaient désormais une valorisation nettement inférieure aux attentes précédentes.

Certains acheteurs potentiels évalueraient l’entreprise à environ 1 100 milliards de dollars, contre près de 2 000 milliards évoqués un mois plus tôt. Cet écart témoigne d’un changement possible dans les anticipations des marchés concernant les entreprises spécialisées dans l’IA.

Les deux situations ne sont pas directement comparables : OpenAI est engagée dans une levée de fonds privée, tandis que les chiffres concernant Anthropic reflètent des estimations d’investisseurs potentiels en vue d’une éventuelle introduction en Bourse.

Une introduction en Bourse d’OpenAI attendue en 2027 ?

OpenAI avait précédemment laissé entendre qu’une entrée en Bourse pourrait intervenir en 2026, avant de repousser ses projets. Les dernières informations évoquent désormais une possible introduction en Bourse en 2027.

Selon Reuters, le président d’OpenAI, Greg Brockman, a récemment indiqué que l’entreprise était désormais prête à envisager cette étape, alors que les ventes aux entreprises représentent une part importante de son activité. Aucun calendrier définitif n’a toutefois été annoncé.

Une introduction en Bourse permettrait à OpenAI d’accéder à de nouvelles sources de financement, dans un contexte où le développement de modèles d’IA et les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement exigent des investissements considérables.

Les infrastructures d’IA sous pression politique et financière

Cette nouvelle levée de fonds intervient alors que le marché de l’intelligence artificielle traverse une période d’incertitude. Aux États-Unis, les inquiétudes concernant les centres de données, leur consommation énergétique et leur impact sur les communautés locales prennent une place croissante dans le débat public.

Les résultats des élections de mi-mandat américaines et le sentiment négatif d’une partie des électeurs à l’égard des centres de données ont contribué, selon les informations rapportées, à accentuer les inquiétudes des marchés technologiques. Les investisseurs surveillent notamment les risques de nouvelles contraintes réglementaires susceptibles de peser sur les projets d’infrastructures.

Pour OpenAI, l’enjeu dépasse donc la seule valorisation financière. L’entreprise doit continuer à financer son expansion tout en faisant face aux interrogations sur la rentabilité de l’IA, le coût des infrastructures et les conditions politiques de son développement.

La levée de fonds en cours constitue une nouvelle étape dans cette stratégie. Mais son montant définitif, comme les conditions d’une éventuelle introduction en Bourse, reste encore à préciser.