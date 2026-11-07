Airbnb veut faire de l’intelligence artificielle un élément central de l’expérience de voyage. L’entreprise a confirmé le lancement de son propre agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche au cours du premier semestre 2027.

Publicité

Présenté dans sa lettre aux actionnaires du troisième trimestre, ce nouvel outil doit aller au-delà du chatbot traditionnel en proposant une interface interactive, capable de s’adapter aux besoins de chaque voyageur.

Le projet avait déjà été évoqué par le PDG Brian Chesky, qui estime que les assistants conversationnels généralistes ne constituent pas nécessairement la meilleure interface pour organiser un séjour. Pour Airbnb, préparer un voyage ne consiste pas uniquement à obtenir une réponse ou à réserver un hébergement : la recherche, la découverte de destinations et la comparaison des logements font aussi partie du plaisir.

Une IA qui construit son interface selon le voyage

Airbnb veut donc éviter de limiter son agent à une simple fenêtre de discussion. L’entreprise développe une expérience conçue spécifiquement pour le voyage, capable de composer une interface adaptée à chaque demande.

Publicité

Brian Chesky explique que le système s’appuiera sur une bibliothèque de centaines de composants dédiés au tourisme. Cartes, photographies, comparatifs, calendriers et itinéraires pourront être assemblés en temps réel pour répondre aux besoins de l’utilisateur.

Cette approche, que le dirigeant rapproche de l’interface générative, doit permettre de présenter les bonnes informations au bon moment. Un utilisateur souhaitant comparer plusieurs logements pourrait ainsi obtenir une présentation visuelle adaptée, tandis qu’une recherche de destination pourrait faire apparaître des cartes, des images et différentes suggestions.

Airbnb considère que cette approche correspond davantage aux habitudes des voyageurs. Selon l’entreprise, 80 % d’entre eux apprécient de consacrer du temps à la recherche et à la préparation de leurs déplacements. Ils souhaitent consulter des photos, comparer les hébergements et prendre des décisions avec les personnes qui les accompagnent.

Un assistant présent avant, pendant et après le séjour

L’ambition d’Airbnb ne s’arrête pas à la découverte d’une destination ou à la réservation d’un logement. L’agent devra également accompagner les voyageurs pendant leur séjour, en s’appuyant sur les services et les informations auxquels la plateforme a accès.

La société cite plusieurs cas d’utilisation : modifier une réservation, résoudre un problème de paiement, obtenir un remboursement, effectuer une nouvelle réservation ou solliciter une assistance de sécurité disponible 24 heures sur 24.

C’est précisément l’un des arguments avancés par Airbnb face aux agents IA généralistes. Un assistant extérieur ne dispose pas nécessairement des accès et des informations nécessaires pour intervenir directement sur une réservation ou résoudre un problème lié à une transaction effectuée sur la plateforme.

L’expérience devrait également s’étendre progressivement au-delà des hébergements. Airbnb souhaite intégrer davantage de services et d’expériences à son offre, deux catégories qui occupent une place croissante dans sa stratégie depuis la refonte de sa plateforme en 2025.

Airbnb veut exploiter près de 20 ans de données et d’expérience

Pour construire son agent, Airbnb compte s’appuyer sur son expérience accumulée depuis près de vingt ans dans la mise en relation entre voyageurs et hôtes. La plateforme dispose d’informations sur les habitudes de réservation, les attentes des clients et les interactions avec les hébergeurs.

Cette connaissance du fonctionnement de son propre écosystème doit permettre de concevoir un assistant plus spécialisé qu’un chatbot généraliste. L’enjeu est aussi de conserver une expérience visuelle et exploratoire, plutôt que de réduire la préparation d’un séjour à une succession de questions et de réponses.

Brian Chesky estime d’ailleurs que les utilisateurs ne se contenteront pas d’un seul agent IA pour tous leurs besoins. Les assistants généralistes peuvent convenir à des tâches simples et répétitives, mais la préparation d’un voyage nécessite, selon lui, une expérience plus riche et davantage adaptée au contexte.

Un lancement prévu au premier semestre 2027

Airbnb prévoit désormais de déployer son agent IA auprès des consommateurs au cours du premier semestre 2027. Cette échéance est plus précise que les précédentes déclarations de l’entreprise, qui évoquaient simplement une arrivée dans le courant de l’année prochaine.

L’annonce intervient dans un contexte financier favorable pour la plateforme. Au troisième trimestre, Airbnb a enregistré un chiffre d’affaires de 4,87 milliards de dollars, en hausse de 19 % sur un an et supérieur aux attentes de Wall Street. L’entreprise a également relevé ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026, désormais situées dans une fourchette haute de croissance à deux chiffres.

Brian Chesky a décrit cette période comme un retour à la croissance pour Airbnb, en soulignant que le troisième trimestre avait enregistré la progression du chiffre d’affaires la plus rapide depuis plus de trois ans.

Avec cet agent spécialisé, Airbnb cherche donc à transformer son rôle dans le parcours touristique. La plateforme ne veut plus seulement aider à trouver un logement : elle entend accompagner le voyageur dans l’ensemble de son séjour, de l’inspiration initiale jusqu’à la résolution des imprévus sur place.