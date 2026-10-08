Instagram fait évoluer Edits avec une fonctionnalité particulièrement attendue par les créateurs : la possibilité de concevoir directement des carrousels. L’application permet désormais de mélanger photos, vidéos et textes sur plusieurs diapositives, tout en utilisant les principaux outils créatifs déjà disponibles dans Edits.

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Cette évolution répond directement à une demande des créateurs. Selon Dan Moreno, Design Engineer au sein de l’équipe Edits, les carrousels revenaient régulièrement lorsque l’équipe demandait aux utilisateurs quelles fonctionnalités ils souhaitaient voir arriver ensuite.

Un éditeur pensé pour composer chaque diapositive

Le nouvel éditeur permet de construire un carrousel à partir de plusieurs photos et vidéos, puis de les organiser librement sur une toile. Les utilisateurs peuvent ajouter du texte, appliquer des mises en page prédéfinies, utiliser l’outil de détourage pour transformer des éléments en stickers, mais aussi appliquer des filtres et effectuer différents réglages.

Edits permet même de jouer avec la continuité entre les diapositives. Une photo peut ainsi commencer sur une slide et se poursuivre sur la suivante, tandis qu’un titre peut traverser plusieurs pages. Le défilement devient alors une partie intégrante de la composition plutôt qu’une simple succession d’images.

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Pour affiner le résultat, les outils existants de l’application permettent de gérer notamment la colorimétrie, l’échelle et la rotation de chaque élément.

Les styles enregistrés sont conservés

L’arrivée des carrousels ne signifie pas qu’il faut recommencer toute sa bibliothèque créative à zéro. Edits conserve les réglages enregistrés par l’utilisateur : polices, styles et couleurs peuvent être réutilisés dans les nouveaux projets. Des préréglages pour les ajustements, les couleurs, l’audio et les styles de texte sont également disponibles.

L’interface reste par ailleurs cohérente avec celle déjà utilisée par Edits. Les créateurs qui connaissent l’application retrouveront donc leurs habitudes dans ce nouvel éditeur.

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Publication directe sur Instagram

Une fois le carrousel terminé, Edits permet de le publier directement sur Instagram. L’utilisateur peut également télécharger le résultat pour le publier sur une autre plateforme. L’intérêt est notamment d’éviter une étape d’exportation puis de réimportation qui peut dégrader la qualité du contenu.

Cette approche rapproche progressivement Edits d’un véritable outil de création destiné aux formats natifs d’Instagram, plutôt que d’une simple application de montage vidéo.

La création s’effectue directement depuis l’onglet des projets :

Ouvrir Edits et accéder à l’onglet Projets. Appuyer sur +, puis sélectionner Galerie. Choisir une ou plusieurs photos et vidéos. Organiser les différents éléments sur la toile. Ajouter l’audio, le texte, les filtres, les réglages et les détourages souhaités. Publier directement le carrousel sur Instagram ou le télécharger.

Les diapositives peuvent ensuite être réorganisées pendant le travail. Il est possible d’en insérer une nouvelle, d’en dupliquer une existante ou de déplacer son emplacement.

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L’outil de mise en page permet également de placer plusieurs photos sur une même diapositive, avec la possibilité d’ajuster précisément les espacements et les marges entre les éléments.

Une fonctionnalité encore réservée à l’iPhone

L’éditeur de carrousels est disponible dès maintenant sur iOS. Instagram indique qu’une version Android arrivera prochainement, sans fournir de date précise.

Edits devrait continuer à faire évoluer cette fonctionnalité au fil des retours des créateurs. Pour Instagram, le carrousel devient ainsi un format créatif à part entière, avec des possibilités de composition bien plus poussées qu’une simple succession de photos.