Motorola renforce son offre audio avec les Moto Buds Ultra, présentés comme les écouteurs les plus performants de son histoire.

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Ce nouveau modèle haut de gamme mise sur une conception acoustique à double transducteur, une signature sonore développée avec Bose et plusieurs fonctions intelligentes. Il accompagnera le Motorola Signature 27 et la montre Moto Watch Fit 2.

Une architecture audio à deux transducteurs signée Bose

Les Moto Buds Ultra adoptent une architecture composée de deux transducteurs par écouteur. Le premier est un haut-parleur dynamique de 11 mm, tandis que le second est un transducteur à armature équilibrée fourni par Knowles. Une configuration destinée à mieux répartir la restitution des différentes fréquences.

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Motorola met également en avant le travail réalisé avec Bose, notamment à travers le réglage Bose SoundDesign et la réduction active du bruit Bose QuietControl. Les écouteurs prennent en charge l’audio haute résolution (High-Res Audio), avec l’ambition de proposer une restitution adaptée aussi bien à la musique qu’aux films.

Les utilisateurs qui les associeront à un smartphone Motorola compatible bénéficieront également de Dolby Atmos et de l’audio spatial avec Dolby Head Tracking. Cette dernière technologie doit renforcer l’immersion en adaptant le rendu sonore aux mouvements de la tête.

Traduction en direct, commandes gestuelles et assistant Qira

Au-delà de l’audio, Motorola enrichit ses écouteurs avec plusieurs fonctions intelligentes. Les Moto Buds Ultra prennent notamment en charge AI Live Translate, un système de traduction en temps réel qui nécessite toutefois un smartphone Motorola compatible. Une fonction qui place le constructeur sur le terrain occupé par les écouteurs haut de gamme d’Apple et d’autres fabricants.

Les écouteurs introduisent également les commandes par mouvements de tête dans la gamme Motorola. Un hochement permettrait d’accepter un appel, tandis qu’un mouvement de la tête de gauche à droite pourrait servir à le refuser. L’objectif est de faciliter les interactions sans avoir à toucher son smartphone ou ses écouteurs.

L’assistant Qira sera lui aussi accessible à la voix grâce à la commande « Hey Qira », mais cette possibilité doit arriver dans les prochains mois. Motorola ne précise pas encore toutes les conditions de disponibilité de ces fonctions.

La captation vocale fait également partie des priorités annoncées. Chaque écouteur intègre trois microphones à rapport signal/bruit élevé (SNR), associés à une unité dédiée à la captation de la voix (VPU). Motorola promet une qualité suffisante non seulement pour les appels, mais aussi pour enregistrer des voix off destinées à des vidéos ou des podcasts.

Jusqu’à 37 heures d’autonomie et recharge sans fil Qi2

Sur le plan de l’endurance, les Moto Buds Ultra promettent jusqu’à 8 heures d’écoute sur une seule charge et 37 heures au total avec le boîtier. Une recharge rapide de dix minutes dans l’étui doit permettre de récupérer jusqu’à trois heures de lecture.

Le boîtier prend en charge la recharge sans fil Qi2, un équipement qui complète le positionnement premium du produit. Les écouteurs bénéficient par ailleurs d’une certification IP57, qui les protège contre la poussière et permet une immersion temporaire dans l’eau douce.

Motorola proposera deux finitions Pantone : Temple Gray, avec une touche dorée sur la tige des écouteurs, et Reflecting Pond, un bleu profond. Le constructeur mise ainsi sur une identité visuelle soignée pour accompagner son ambition haut de gamme.

Un prix encore inconnu, mais un positionnement premium attendu

Les Moto Buds Ultra arrivent sur le marché au prix agressif de 199 euros. Pour infirmations, les AirPods Pro 3 et les Galaxy Buds 4 Pro sont tous deux positionnés autour de 250 euros.

Motorola doit encore préciser la date de lancement de ces nouveaux écouteurs.