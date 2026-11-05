ChatGPT franchit une nouvelle étape dans la création de contenus visuels. Le chatbot d’OpenAI peut désormais générer directement des GIF animés à partir d’une simple instruction textuelle ou d’une photo importée. Jusqu’ici, il n’était pas possible de réaliser cette opération nativement en une seule étape dans ChatGPT.

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La nouveauté permet de demander, par exemple, une animation d’un chat en train de danser, puis d’obtenir un GIF prêt à être partagé. L’utilisateur peut également ajuster la vitesse de lecture, examiner l’animation image par image et modifier individuellement certaines de ses séquences.

Une création et une édition directement dans ChatGPT

Cette évolution rend la création de petites animations plus accessible. Il suffit de décrire le résultat souhaité ou de fournir une image pour que ChatGPT génère un GIF. Les réglages de vitesse permettent ensuite d’adapter le rythme de l’animation, tandis que la possibilité de retoucher les différentes images offre davantage de contrôle sur le résultat final.

OpenAI entend ainsi simplifier un processus qui nécessitait jusqu’à présent de passer par des outils spécialisés ou de multiplier les étapes de création. La possibilité de partir d’une photographie ouvre également la voie à des animations personnalisées, sans devoir concevoir chaque image manuellement.

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Images 2.6 accélère aussi la génération d’images

Cette nouveauté accompagne le déploiement annoncé d’Images 2.6, qui apporte également une génération d’images plus rapide dans ChatGPT. OpenAI indique que les utilisateurs créent désormais plus de 4 milliards d’images par semaine à travers ChatGPT et son API, contre 3 milliards annoncées en septembre.

L’entreprise poursuit donc le développement de ses outils visuels, avec l’objectif de rendre la génération et la modification d’images toujours plus fluides. Les GIF viennent compléter les possibilités déjà disponibles pour produire et retoucher des visuels directement dans l’interface du chatbot.

Deux nouveaux modèles pour les développeurs

OpenAI annonce également l’arrivée de deux modèles dans son API : GPT-Image-2.6 Flare et GPT-Image-2.6 Sunburst. Ils sont présentés comme des solutions destinées à améliorer la vitesse et la qualité de la génération d’images.

Le déploiement d’Images 2.6 est annoncé pour les utilisateurs de ChatGPT et CodexOpenAI Codex est l'agent de programmation d'OpenAI — capable d'écrire, corriger et exécuter du code de façon autonome depuis un terminal, une app de bureau ou l'application ChatGPT, et depuis 2026 de piloter directement un ordinateur comme le ferait un développeur. Lire la fiche, sur le Web, les applications de bureau et les appareils mobiles. Cette évolution confirme la place croissante de la création visuelle dans l’écosystème OpenAI, qui ne se limite plus à la génération d’images fixes et s’intéresse désormais davantage aux formats animés.