La recherche en ligne connaît une nouvelle transformation. OpenAI affirme que le volume de requêtes effectuées dans ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche et déclenchant une recherche sur le Web atteint désormais l’équivalent de 20 % de celui enregistré par Google. Un chiffre communiqué par Adam Fry, responsable produit grand public de ChatGPT, lors d’un événement organisé lundi par l’entreprise.

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Cette comparaison ne signifie pas que ChatGPT détient 20 % des parts de marché des moteurs de recherche. OpenAI parle ici d’un volume de requêtes, selon une définition interne qui ne prend en compte que les questions déclenchant effectivement une recherche sur le Web. Les demandes simples, comme la définition d’un mot ou une explication générale ne nécessitant pas de consultation en ligne, sont exclues du calcul.

ChatGPT accélère dans la recherche en ligne

Selon Adam Fry, OpenAI considère comme une recherche toute requête utilisateur qui entraîne une consultation du Web par ChatGPT. Toutefois, l’entreprise n’a pas précisé la source du volume de recherches attribué à Google, ni les modalités exactes permettant de comparer les deux plateformes.

Atteindre un cinquième du volume de Google reste une étape importante, mais le leader historique conserve une avance considérable. À titre de comparaison, Satya Nadella, PDG de Microsoft, avait indiqué lors du procès antitrust de Google en 2023 que Bing détenait environ 3 % du marché de la recherche après plus de dix ans d’efforts.

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À l’époque, Google avait lui-même identifié ChatGPT comme un concurrent potentiel susceptible de bouleverser le secteur. Trois ans plus tard, OpenAI semble désormais mesurer l’ampleur de cette concurrence à travers la progression de son propre service de recherche.

OpenAI veut transformer ChatGPT en interface de recherche interactive

Cette évolution intervient alors que Google fait progressivement évoluer son moteur de recherche. Avec AI Overviews et d’autres fonctionnalités génératives, l’entreprise cherche à fournir des réponses plus complètes directement dans ses pages de résultats, réduisant parfois la nécessité de visiter les sites externes.

OpenAI entend aller plus loin que la simple génération de réponses textuelles. Adam Fry a notamment évoqué l’approche baptisée « Intelligent UI », qui consiste à intégrer des interfaces visuelles et interactives directement dans les réponses de ChatGPT. L’objectif est de transformer progressivement le chatbot en un espace où l’utilisateur peut explorer des informations, manipuler des éléments et interagir avec des résultats plutôt que simplement lire une réponse.

« Vous parlez à un canevas », a expliqué Adam Fry pour décrire cette vision. Cette approche pourrait rapprocher ChatGPT d’un véritable environnement de recherche et de travail, dans lequel les résultats ne se limitent plus à une liste de liens ou à un texte généré.

La concurrence ne se joue donc plus uniquement sur la pertinence des réponses. Elle concerne également la manière dont les utilisateurs consultent, visualisent et exploitent les informations trouvées en ligne.

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La publicité devient un levier de monétisation pour ChatGPT

Comme Google, OpenAI voit dans la publicité une potentielle source de revenus à mesure que son service gagne en popularité. L’entreprise a déjà commencé à tester des formats publicitaires dans ChatGPT et défend cette orientation face aux interrogations sur son impact sur l’expérience utilisateur.

Adam Fry affirme que les annonces n’ont pas provoqué de réaction négative durable. Selon lui, elles n’ont pas affecté défavorablement le produit ni son utilisation, et la majorité des utilisateurs ne semblent pas être gênés par leur présence.

Le format publicitaire évolue également. OpenAI a annoncé le mois dernier son intention d’intégrer des images de produits et de services sponsorisés dans ChatGPT. Les annonces ne se limiteraient donc plus au nom d’une entreprise, à son logo et à un lien vers son site : elles pourraient prendre une forme plus visuelle au sein même des réponses.

Adam Fry a même laissé entendre que les premiers résultats pourraient encourager OpenAI à développer davantage ce modèle publicitaire. Cette stratégie intervient alors que l’entreprise préparerait une éventuelle introduction en Bourse, potentiellement envisagée pour le début de l’année prochaine.

Google et OpenAI se disputent le futur de la recherche

La progression annoncée de ChatGPT confirme que les assistants conversationnels deviennent une nouvelle porte d’entrée vers l’information. Mais elle ne signifie pas encore que les moteurs de recherche traditionnels sont dépassés. Google conserve une audience bien supérieure et dispose d’un écosystème publicitaire particulièrement développé.

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Le véritable changement concerne les habitudes de recherche. Les internautes peuvent désormais poser une question en langage naturel, obtenir une synthèse et poursuivre leur exploration sans nécessairement consulter une succession de pages Web. Pour les éditeurs, les plateformes et les annonceurs, cette évolution pourrait redistribuer une partie de la valeur économique de la recherche en ligne.

OpenAI veut manifestement profiter de cette transition en combinant recherche Web, interfaces interactives et publicité. Le chiffre des 20 % avancé par l’entreprise constitue un indicateur intéressant de sa progression, mais l’absence de méthodologie détaillée invite à ne pas le confondre avec une part de marché officiellement établie.