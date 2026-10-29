Discord prépare une évolution importante de sa politique de visibilité sur le Web. La plateforme va permettre aux moteurs de recherche d’indexer les conversations de certains serveurs publics, ce qui signifie que des messages échangés sur Discord pourraient bientôt apparaître directement dans Google. Une option de confidentialité mérite donc d’être vérifiée avant le déploiement de cette fonctionnalité.

Publicité

Selon l’annonce officielle de Discord, le changement se fera en deux étapes. À partir du 16 novembre 2026, les serveurs éligibles disposeront de pages publiques sur le Web, accompagnées de résumés automatiques de leurs conversations. À la mi-décembre, certains messages pourront également être indexés et apparaître textuellement dans Google et d’autres moteurs de recherche.

Seuls certains serveurs sont concernés

Toutes les conversations Discord ne seront pas rendues publiques. La fonctionnalité vise les Discoverable Servers, des communautés publiques comptant au moins 1 000 membres et existant depuis huit semaines ou plus. Discord indique que plus de 63 000 serveurs répondent actuellement à ces critères.

Publicité

Les serveurs privés, les salons à accès restreint, les messages directs et les conversations de groupe sont exclus du dispositif. Les messages envoyés avant le déploiement de l’indexation prévu en décembre ne seront pas publiés non plus. Discord précise également que les noms d’utilisateur et les avatars ne seront pas affichés avec les messages rendus accessibles sur le Web.

Pour Discord, l’objectif est de rendre les informations utiles plus faciles à trouver. Des guides de jeu, des solutions à des problèmes techniques ou des réponses partagées au sein de grandes communautés pourront ainsi être consultés depuis un moteur de recherche, sans qu’il soit nécessaire de rejoindre un serveur ou de parcourir des centaines de messages.

Cette ouverture soulève néanmoins une question de confidentialité : même dans un espace public, les utilisateurs ne s’attendent pas nécessairement à voir leurs messages remonter dans les résultats de recherche sur Internet.

Discord propose un nouveau réglage pour les utilisateurs qui préfèrent limiter la visibilité de leurs messages aux espaces de la plateforme. Depuis l’application de bureau ou la version Web, ouvrez Paramètres utilisateur > Données et confidentialité, puis désactivez l’option « Afficher le contenu de mes messages des salons découvrables sur les pages Web » (Show my message content from Discoverable channels on web pages).

Publicité

Ce réglage s’applique à l’ensemble des serveurs découvrables auxquels vous participez, y compris lorsque vous utilisez Discord sur mobile. Il ne protège toutefois que les messages envoyés lorsque l’option est désactivée. Les messages déjà susceptibles d’être affichés peuvent rester accessibles tant qu’ils ne sont pas supprimés. Même après leur suppression, des copies conservées dans le cache des moteurs de recherche peuvent subsister quelque temps.

Les administrateurs disposent, de leur côté, de contrôles distincts dans Paramètres du serveur > Communauté > Présence sur le Web (Server Settings > Community > Web Presence). Ils peuvent désactiver les résumés de salons et l’affichage des messages. En revanche, le réglage personnel des utilisateurs ne permet pas de refuser séparément les résumés automatiques.

Le déploiement prévoit aussi des exceptions géographiques. Selon Discord, la fonctionnalité restera désactivée par défaut dans l’Union européenne et l’Espace économique européen, au Royaume-Uni, au Canada, au Brésil, en Australie et en Corée du Sud. Les comptes d’adolescents sont exclus du dispositif.

Si vous participez à de grandes communautés publiques, mieux vaut donc vérifier ce paramètre avant le lancement. Il permet de limiter l’exposition des futurs messages, mais ne garantit pas la disparition d’éventuels contenus déjà indexés ou mis en cache.