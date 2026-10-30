Reddit prépare un changement important dans l’accès à sa plateforme : l’entreprise souhaite généraliser une expérience avec connexion obligatoire.

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Selon Steve Huffman, son cofondateur et PDG, cette évolution doit permettre de mieux personnaliser les contenus proposés, en fonction des centres d’intérêt de chaque utilisateur, tout en encourageant la découverte de communautés et les interactions.

L’objectif est notamment d’inciter les internautes à rejoindre davantage de communautés, à commenter les publications et à voter pour les contenus. Reddit assure toutefois que cette évolution ne remettra pas en cause l’anonymat, un élément important de son identité. La création d’un compte ne nécessitera pas davantage d’informations personnelles qu’aujourd’hui.

« Nous n’avons pas besoin de votre nom. Nous n’avons pas besoin de savoir qui vous êtes ni de connaître votre identité », explique Steve Huffman dans son message publié sur Reddit. Le dirigeant affirme que la plateforme ne demande pas ces informations et ne souhaite pas les obtenir.

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Un mode navigation privée réservé à la consultation

La navigation sans compte ne disparaîtrait pas complètement. Reddit annonce avoir repensé son mode navigation privée et prévoit de le réintroduire dans son application mobile. Celui-ci permettra de consulter les discussions sans se connecter, mais avec une restriction importante : il sera impossible de publier, de commenter, de voter ou d’interagir avec les autres utilisateurs.

Ce mode fonctionnera donc uniquement en lecture. Reddit veut ainsi préserver une possibilité de consultation plus discrète, sans pour autant offrir toutes les fonctionnalités accessibles aux membres connectés.

Reddit veut aussi freiner les robots d’IA

La personnalisation n’est pas le seul objectif de ce changement. Reddit évoque également le scraping, c’est-à-dire la collecte automatisée de contenus par des robots, notamment ceux utilisés dans le développement de systèmes d’intelligence artificielle. En privilégiant les utilisateurs connectés, l’entreprise espère mieux protéger les données issues de sa plateforme et renforcer les possibilités de monétisation.

Une audience connectée pourrait également permettre à Reddit de proposer des publicités mieux ciblées et d’améliorer ses revenus publicitaires. Ce changement s’inscrit donc à la fois dans une stratégie d’engagement des utilisateurs, de protection des contenus et de développement commercial.

La nouvelle expérience doit d’abord être testée dans plusieurs marchés internationaux au cours des prochains mois. Reddit n’a pas précisé de calendrier pour un éventuel déploiement mondial. Si les essais sont concluants, la consultation sans connexion pourrait progressivement devenir beaucoup plus limitée sur la plateforme.