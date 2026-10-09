Sam Altman estime que la société doit accepter certains risques liés à l’intelligence artificielle pour profiter pleinement de ses bénéfices. Le PDG d’OpenAI défend une approche qui privilégie la liberté d’utilisation et une réglementation moins contraignante, même si elle implique de tolérer certaines dérives, comme les piratages, les escroqueries et les usages malveillants.

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Cette position, exposée dans le premier épisode du podcast Decoded de Politico, relance le débat sur la manière dont l’industrie doit encadrer les systèmes d’IA. Elle met également en lumière les divergences entre OpenAI et Anthropic, qui ne partagent pas la même approche de la sécurité et de la réglementation.

Sam Altman veut privilégier les bénéfices de l’IA

Lors de son intervention, Sam Altman a défendu l’idée que les avantages de l’intelligence artificielle pourraient largement dépasser les dommages qu’elle provoquera.

« « Nous pensons que le monde devrait accepter que certaines mauvaises choses arrivent en échange des bénéfices de cette technologie et de la liberté d’action des personnes » »

Le dirigeant considère que l’adoption massive de l’IA entraînera inévitablement des abus. Les cyberattaques, les escroqueries et d’autres formes de détournement pourraient devenir plus fréquentes à mesure que les outils se démocratisent.

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Pour autant, il refuse de faire de l’élimination de tous les risques une condition préalable au développement de la technologie. Selon lui, imposer une sécurité absolue empêcherait également la société de profiter d’une partie de son potentiel.

« Je pense que les gens feront énormément plus de bien que de mal », affirme-t-il, estimant que les bénéfices pourraient dépasser les conséquences négatives de plusieurs ordres de grandeur.

Cette vision repose donc sur un arbitrage : accepter certains dommages plutôt que chercher à éliminer chaque risque avant de permettre aux utilisateurs d’exploiter les capacités de l’IA.

Une réglementation moins contraignante, mais pas sans limites

Sam Altman défend une approche réglementaire relativement souple. Il estime que la société devra apprendre à vivre avec certaines conséquences de l’IA, plutôt que tenter d’empêcher systématiquement tous les usages susceptibles de poser problème.

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Le PDG d’OpenAI établit néanmoins une distinction entre les risques qu’il juge inévitables et les scénarios véritablement catastrophiques. Une perte grave du contrôle humain sur les systèmes d’IA, par exemple, justifierait selon lui une prudence beaucoup plus importante.

Cette nuance est essentielle pour comprendre sa position : Altman ne présente pas tous les risques comme acceptables. Il considère plutôt que les mesures de protection doivent être proportionnées à la gravité des conséquences potentielles.

Reste à savoir où placer cette limite et qui doit décider des risques que la société est censée accepter. Les utilisateurs, les entreprises qui développent les modèles et les autorités publiques n’ont pas nécessairement la même perception des bénéfices et des dommages.

Gary Marcus critique une vision favorable aux entreprises

Les déclarations du dirigeant ont suscité des réactions critiques. Gary Marcus, professeur émérite à l’université de New York et critique régulier de l’industrie de l’IA, lui reproche notamment de présenter les dommages potentiels comme un prix que la société devrait payer pour bénéficier de la technologie.

Il a résumé sa critique en accusant Altman de dire ouvertement, en substance, que la population devrait accepter les conséquences négatives pour permettre aux entreprises de devenir plus riches et plus puissantes. Sur les réseaux sociaux, d’autres réactions ont également contesté l’idée selon laquelle les bénéfices de l’IA dépasseraient automatiquement ses effets négatifs.

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Les inquiétudes dépassent d’ailleurs les seules questions de cybersécurité. Le développement de l’IA soulève des interrogations sur les suppressions d’emplois, les droits d’auteur, la consommation d’électricité et d’eau des centres de données, ainsi que les moyens de lutter contre les usages frauduleux.

Ces conséquences ne sont pas toutes comparables et ne peuvent pas être évaluées avec une seule mesure. Leur importance dépend notamment de leur ampleur, des populations touchées et de la capacité des entreprises à prévenir ou à réparer les dommages.

OpenAI et Anthropic illustrent deux approches de la sécurité

Les propos de Sam Altman mettent en évidence une divergence plus profonde au sein de l’industrie. D’un côté, certains acteurs privilégient des contrôles plus stricts pour limiter les risques immédiats. De l’autre, une approche plus permissive cherche à accélérer l’adoption de l’IA et à préserver la liberté d’utilisation, quitte à accepter davantage d’incidents.

OpenAI et Anthropic sont régulièrement au cœur de ce débat, même si leurs positions ne se résument pas à une opposition entre sécurité et absence de contrôle. Les deux entreprises doivent composer avec des risques techniques, des contraintes économiques et des attentes différentes de la part de leurs utilisateurs et des autorités.

La question centrale reste celle de la répartition des responsabilités. Si les bénéfices de l’IA profitent aux utilisateurs et aux entreprises, les conséquences négatives peuvent également toucher des personnes qui n’ont jamais choisi d’utiliser ces outils.

Le débat ne porte donc pas seulement sur la quantité de risques acceptable, mais aussi sur ceux qui en supportent le coût. Sam Altman estime que les gains potentiels justifient une certaine tolérance aux dommages. Ses détracteurs contestent, eux, l’idée que cet arbitrage puisse être considéré comme acquis avant même que ses conséquences soient pleinement mesurées.