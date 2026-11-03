Le Black Friday 2026 tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30 novembre, selon Amazon. Mais en pratique, les premières promotions ont déjà commencé : Fnac a lancé ses « avant-premières » dès le 2 novembre.

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Cette page rassemble les dates, les enseignes qui participent et nos conseils pour acheter sans se faire piéger. Elle sera mise à jour régulièrement jusqu’au Cyber Monday, à mesure que les offres sont confirmées.

Amazon n’a pas encore annoncé la date de début de ses offres en France. Les prix cités peuvent changer ou se terminer en quelques heures : vérifiez toujours le prix sur la boutique avant d’acheter.

Le Black Friday est toujours le vendredi qui suit Thanksgiving, aux États-Unis : en 2026, c’est le 27 novembre. Le Cyber Monday, consacré aux produits high-tech, est fixé au 30 novembre. Fnac situe aussi son opération le 27 novembre.

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En France, la période de promotions s’étire désormais sur plusieurs semaines. L’an dernier, nous racontions une Black Friday Week Amazon de douze jours, lancée le 20 novembre. Rien ne confirme pour l’instant un calendrier identique en 2026, et Amazon indique seulement que des offres anticipées sont déjà en ligne dans sa boutique de fêtes.

Les offres qui ont déjà démarré

Fnac propose des packs sur des smartphones et objets connectés, notamment le Google Pixel 10a et le Xiaomi 17T, ainsi que des ordinateurs portables, des tablettes et des téléviseurs. Boulanger prolonge ses remises jusqu’au 30 novembre, et certaines offres Amazon, comme celles sur un portable Lenovo LOQ 15 ou un robot Roborock, ne durent que jusqu’à mi-novembre, d’après un recensement d’Emarketerz. Nous n’avons pas vérifié ces prix ; ils seront remplacés par nos propres sélections.

Quelles offres tech viser ?

Les catégories les plus remises sont les téléviseurs, les ordinateurs portables, les écouteurs et les consoles. Les produits sortis depuis plus d’un an affichent les baisses les plus fortes, alors que les nouveautés restent proches de leur prix habituel. Pour les smartphones, cherchez les générations précédentes des grandes marques.

Cette année, deux facteurs pèsent sur les prix : la flambée du prix de la mémoire, liée à l’IA, qui renchérit les PC et les smartphones, et des hausses de prix de 10 à 20 % possibles sur les processeurs. Les remises sur ces produits risquent donc d’être moins généreuses que les années précédentes, sans que cela soit chiffré à ce jour.

Du côté des consoles, GTA 6 arrive le 19 novembre : les bundles PS5 et Xbox autour de ce jeu sont à surveiller. Notre guide sur la date de préchargement de GTA 6 vous aidera à vous préparer.

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Notre méthode pour repérer une vraie bonne affaire

Nous comparons chaque offre à son prix des dernières semaines, pas au « prix conseillé » affiché en barré. Les rubriques de cette page seront mises à jour avec les meilleures offres confirmées par notre rédaction, par catégorie : smartphones, PC, consoles et télévisions.

Les pièges à éviter pour le Black Friday

Chaque année, les fraudes se multiplient autour du Black Friday. Une offre trop belle pour être vraie l’est presque toujours : un iPhone ou une console à moitié prix chez un vendeur inconnu doit éveiller votre méfiance.

Quelques réflexes : passer par l’adresse officielle du site plutôt que par un lien reçu par SMS ou e-mail, vérifier les mentions légales et les avis récents du vendeur, préférer un paiement qui protège l’acheteur et ne jamais communiquer son code reçu par SMS. Pour les places de marché, vérifiez si le produit est vendu et expédié par l’enseigne ou par un vendeur tiers.

Ces conseils sont généraux ; les alertes de la DGCCRF seront ajoutées dès leur publication.

Reste à savoir quand Amazon lancera ses offres

Reste à savoir quand Amazon ouvrira officiellement ses promotions en France et si les remises seront à la hauteur malgré la hausse des composants. Cette page évoluera à chaque annonce.