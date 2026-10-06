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Prime Big Deal Days 2026 · En cours

Prime Big Deal Days 2026 : les meilleures offres tech du moment

Aurélien PONCINI

Responsable bons plans

Le deal du moment

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Jusqu’au 7 octobre, 00h00

Les Prime Big Deal Days sont lancés sur Amazon.fr, et la high-tech y tient une grande place : PC portables, TV, liseuses, streaming et maison connectée. Nous avons relevé les offres tech les plus intéressantes du moment, avec le prix actuel et le prix barré affichés par Amazon.

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Les prix bougent vite pendant l’événement et certaines remises sont limitées dans le temps ou en stock : vérifiez le tarif sur la fiche avant d’acheter. Cet article contient des liens d’affiliation.

Toutes les offres vérifiées

22 offres

-21% Prix le plus basPlus bas Acer Predator Helios Neo 16 AI

PC gaming · Amazon

Ultra 9, RTX 5070 Ti, dalle 16" WQXGA 240 Hz

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Smartphone · Amazon

Sept ans de mises à jour, plus de 30 h d’autonomie annoncées

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-7% Prix le plus basPlus bas Xiaomi TV F 50"

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4K UHD, Fire OS 8, commande vocale Alexa

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-5% Prix le plus basPlus bas Xiaomi TV F Pro 55" (2025)

TV · Amazon

4K QLED, 120 Hz, Fire TV

398 € 420 €
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-20% Prix le plus basPlus bas TCL 98Q7D Pro 98"

TV · Amazon

Mini LED 4K, 2000 nits, 1152 zones de variation locale, Google TV

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-41% Kindle 16 Go (2024)

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Compacte et légère, pages rapides

100 € 170 €
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-30% Kindle Scribe 32 Go

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Écran 11" type papier, écriture à main levée

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Le plus petit prix d’entrée pour streamer sur une vieille TV

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Wi-Fi 6E, Dolby Vision / Atmos

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Enceinte Alexa Wi-Fi et Bluetooth

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Son plus ample, hub domotique intégré

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Sonnette vidéo filaire 1080p

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-5% Prix le plus basPlus bas Corsair Vengeance RGB RS DDR5 32 Go

Composants PC · Amazon

2×16 Go jusqu’à 6000 MHz, EXPO / XMP 3.0

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-6% Prix le plus basPlus bas MSI GeForce RTX 5080 16G Shadow 3X OC

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16 Go GDDR7, PCIe 5.0, triple ventilateur

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Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-13% Prix le plus basPlus bas Sony Xperia 1 VIII

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6,5" OLED FHD+ 120 Hz, triple capteur avec nouveau téléobjectif

1 299 € 1 499 €
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Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-20% Prix le plus basPlus bas Xiaomi 17 Ultra 16 Go / 512 Go

Smartphone · Amazon

Optique Leica APO, capteur LOFIC HDR, téléobjectif 200 Mpx

1 203 € 1 503 €
Économie 300 €− 300 €
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Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-8% Prix le plus basPlus bas Google Pixel 10

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Android débloqué avec Gemini, triple capteur arrière

579 € 629 €
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Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-20% Prix le plus basPlus bas Shokz OpenRun Pro 2 Mini

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Casque à conduction osseuse, charge rapide

159 € 199 €
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Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-42% Prix le plus basPlus bas Kindle Colorsoft 16 Go + étui + adaptateur 9 W

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Pack liseuse couleur avec étui végétal et chargeur

191 € 328 €
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-50% Prix le plus basPlus bas Amazon Echo Spot (nouvelle génération)

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Réveil connecté avec Alexa et son de qualité

95 € 190 €
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-79% Prix le plus basPlus bas Blink Caméra extérieure 2K+ + sonnette vidéo 2K+

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Pack caméra extérieure et sonnette 2K+ avec module de synchronisation

35 € 170 €
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-63% Prix le plus basPlus bas Ring Caméra intérieure Plus (nouvelle génération)

Maison connectée · Amazon

Caméra de surveillance intérieure sur secteur

45 € 120 €
Économie 75 €− 75 €
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Jusqu’au 7 octobre, 00h00

La sélection BlogNT

Comment on déniche les vrais bons plans

Faut-il être abonné Prime ?

Oui, les Prime Big Deal Days sont réservés aux membres Prime. Certaines offres peuvent toutefois s’afficher sans abonnement.

Comment sont relevés les prix ?

Nous reprenons le prix affiché et le prix barré sur la fiche Amazon au moment de la rédaction. Ils peuvent changer à tout moment.

Cet article contient des liens affiliés : BlogNT peut percevoir une commission sur vos achats, sans surcoût pour vous.

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