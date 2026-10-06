Samsung Galaxy Book6 Pro 14"
La plus grosse remise de la sélection : 1 000 € de moins sur un PC Copilot+ haut de gamme.
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Les Prime Big Deal Days sont lancés sur Amazon.fr, et la high-tech y tient une grande place : PC portables, TV, liseuses, streaming et maison connectée. Nous avons relevé les offres tech les plus intéressantes du moment, avec le prix actuel et le prix barré affichés par Amazon.
Les prix bougent vite pendant l’événement et certaines remises sont limitées dans le temps ou en stock : vérifiez le tarif sur la fiche avant d’acheter. Cet article contient des liens d’affiliation.
22 offres
Ultra 9, RTX 5070 Ti, dalle 16" WQXGA 240 Hz
Sept ans de mises à jour, plus de 30 h d’autonomie annoncées
4K UHD, Fire OS 8, commande vocale Alexa
4K QLED, 120 Hz, Fire TV
Mini LED 4K, 2000 nits, 1152 zones de variation locale, Google TV
Compacte et légère, pages rapides
Écran 11" type papier, écriture à main levée
Le plus petit prix d’entrée pour streamer sur une vieille TV
Wi-Fi 6E, Dolby Vision / Atmos
Enceinte Alexa Wi-Fi et Bluetooth
Son plus ample, hub domotique intégré
Sonnette vidéo filaire 1080p
2×16 Go jusqu’à 6000 MHz, EXPO / XMP 3.0
16 Go GDDR7, PCIe 5.0, triple ventilateur
6,5" OLED FHD+ 120 Hz, triple capteur avec nouveau téléobjectif
Optique Leica APO, capteur LOFIC HDR, téléobjectif 200 Mpx
Android débloqué avec Gemini, triple capteur arrière
Casque à conduction osseuse, charge rapide
Pack liseuse couleur avec étui végétal et chargeur
Réveil connecté avec Alexa et son de qualité
Pack caméra extérieure et sonnette 2K+ avec module de synchronisation
Caméra de surveillance intérieure sur secteur
La sélection BlogNT
Oui, les Prime Big Deal Days sont réservés aux membres Prime. Certaines offres peuvent toutefois s’afficher sans abonnement.
Nous reprenons le prix affiché et le prix barré sur la fiche Amazon au moment de la rédaction. Ils peuvent changer à tout moment.
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