La flambée de la demande en intelligence artificielle commence à peser sur le prix des processeurs. Intel et Qualcomm auraient déjà augmenté leurs tarifs sur plusieurs gammes de puces, tandis qu’AMD préparerait à son tour une hausse d’environ 10 % sur certaines familles Ryzen et EPYC. En toile de fond, les coûts de fabrication chez TSMC et la hausse du prix de la mémoire accentuent les tensions sur l’ensemble du secteur.

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Selon le média taïwanais Commercial Times, Intel aurait appliqué plusieurs augmentations dès septembre 2026, alors qu’une hausse pouvant atteindre 10 % était initialement attendue en octobre. Certaines puces auraient subi des ajustements bien plus importants, notamment dans la gamme Panther Lake.

Qualcomm aurait également relevé d’environ 10 % les prix de ses plateformes destinées aux PC, dont les Snapdragon X et X2 Elite, à compter du 1er octobre. Si AMD suit la même trajectoire, les fabricants d’ordinateurs pourraient devoir revoir leurs coûts d’approvisionnement, avec un risque de répercussion sur les prix des machines.

Intel augmente les prix de plusieurs gammes de processeurs

Intel aurait procédé à plusieurs hausses tarifaires touchant différentes familles de processeurs. Les puces haut de gamme Panther Lake seraient particulièrement concernées, avec des augmentations pouvant atteindre 15 à 20 % selon les informations rapportées par Commercial Times.

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Tous les modèles ne seraient toutefois pas concernés de la même manière. La hausse viserait notamment les variantes équipées d’une partie graphique intégrée haut de gamme, dont la fabrication peut représenter un enjeu important en matière de coûts et de complexité.

D’autres familles de processeurs Intel seraient également touchées. Les gammes Alder Lake et Twin Lake auraient enregistré des augmentations comprises entre 10 et 20 % pour certains modèles, tandis que les puces d’entrée de gamme à faible consommation auraient subi des hausses plus limitées, de l’ordre de 5 à 10 %.

Ces chiffres proviennent de sources industrielles relayées par la presse taïwanaise et ne constituent pas une grille tarifaire officielle détaillée publiée par Intel. Ils suggèrent néanmoins que les ajustements ne se limitent pas aux processeurs les plus puissants.

Qualcomm relève aussi les prix des Snapdragon X

Qualcomm aurait, de son côté, augmenté d’environ 10 % les tarifs de ses plateformes destinées aux ordinateurs portables. Les Snapdragon X et X2 Elite seraient notamment concernés depuis le 1er octobre.

Ces processeurs occupent une place importante dans la stratégie des PC Windows sur architecture Arm. Une augmentation de leur prix d’approvisionnement pourrait donc compliquer les efforts des fabricants pour proposer des ordinateurs performants tout en maintenant des tarifs compétitifs.

L’impact sur les prix de vente dépendra cependant de plusieurs facteurs : les accords commerciaux entre Qualcomm et les fabricants, les marges appliquées par ces derniers et les éventuelles économies réalisées sur d’autres composants. Une hausse du prix d’une puce ne se traduit pas nécessairement par une augmentation équivalente du prix final d’un ordinateur.

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AMD préparerait une hausse de 10 % sur certaines puces Ryzen et EPYC

AMD pourrait bientôt rejoindre Intel et Qualcomm. D’après les informations rapportées, le fabricant envisagerait une augmentation d’environ 10 % sur certaines familles de processeurs Ryzen et EPYC.

Le calendrier de cette éventuelle hausse reste inconnu. AMD n’a pas communiqué de date précise dans les informations disponibles, et les références concernées n’ont pas été détaillées.

L’enjeu dépasse les seuls ordinateurs grand public. Les processeurs Ryzen équipent notamment les PC de bureau et les ordinateurs portables, tandis que les EPYC ciblent les serveurs et les centres de données. Une hausse des tarifs de ces derniers pourrait également peser sur les coûts d’infrastructure, à un moment où les besoins en puissance de calcul augmentent rapidement.

Il faut néanmoins distinguer les augmentations rapportées pour Intel et Qualcomm de celle envisagée chez AMD : cette dernière reste une information non confirmée officiellement.

TSMC et la mémoire au cœur de la hausse des coûts

La pression sur les prix s’expliquerait notamment par l’augmentation des coûts de fabrication des semi-conducteurs. TSMC, qui produit des puces pour de nombreux acteurs du secteur, préparerait de nouveaux ajustements tarifaires en 2027, selon les prévisions d’analystes relayées par la presse taïwanaise.

Les estimations évoquées font état de hausses potentielles de 5 à 10 % pour les procédés de fabrication les plus avancés, de 10 à 15 % pour le packaging avancé et de 3 à 5 % pour les procédés plus matures.

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Ces chiffres correspondent à des prévisions sectorielles, et non à une annonce officielle détaillée de TSMC confirmant des augmentations uniformes pour tous ses clients. Les conséquences dépendront notamment des technologies utilisées, des volumes commandés et des accords commerciaux conclus avec chaque fabricant.

La mémoire et le stockage constituent d’autres sources de pression. Les besoins croissants des infrastructures d’intelligence artificielle mobilisent des ressources industrielles importantes, tandis que la mémoire haute performance reste un composant coûteux. Ces tensions peuvent se répercuter sur les coûts des systèmes complets, au-delà du seul processeur.

Les PC pourraient devenir plus chers en 2027

La convergence de ces facteurs risque de compliquer la maîtrise des coûts pour les fabricants d’ordinateurs. Si les prix des processeurs, de la mémoire et de certains services de fabrication continuent d’augmenter, les constructeurs devront choisir entre absorber une partie des hausses, réduire leurs marges ou ajuster leurs prix de vente.

Les conséquences ne seront probablement pas identiques pour tous les produits. Les PC d’entrée de gamme sont particulièrement sensibles aux coûts des composants, tandis que les machines haut de gamme disposent parfois de davantage de latitude tarifaire. Les serveurs pourraient également subir des pressions différentes de celles des ordinateurs grand public.

Pour les consommateurs, le risque est celui d’un renouvellement informatique plus coûteux, notamment si les augmentations se prolongent en 2027. Mais il est encore trop tôt pour annoncer une hausse généralisée des prix des PC : celle-ci dépendra de l’évolution réelle des tarifs des composants, des stocks disponibles et des stratégies commerciales des fabricants.

Une chose se dessine néanmoins : la demande en intelligence artificielle ne fait pas seulement évoluer les performances des puces, elle contribue aussi à remodeler leur économie. Si les coûts de production continuent de progresser, l’ensemble du marché informatique devra s’adapter.