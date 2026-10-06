 Aller au contenu principal
BlogNT
Prime Big Deal Days 2026 · En cours

Prime Big Deal Days 2026 : les meilleures offres maison connectée

Yohann Poiron

Responsable bons plans

Le deal du moment

-55% Prix le plus basPlus bas Amazon Echo Hub 8"

Amazon · Amazon

Amazon Echo Hub 8"

Moins de la moitié du prix des 30 derniers jours pour ce panneau de contrôle mural : un point d’entrée simple pour piloter lumières, caméras et appareils compatibles.

90 € 200 €
Économie 110 €− 110 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00

Enceintes et écrans Alexa, caméras de surveillance, purificateur d’air : la maison connectée fait partie des grandes vedettes des Prime Big Deal Days sur Amazon. Voici les offres les plus intéressantes de la sélection, avec le prix actuel et le prix le plus bas des 30 derniers jours.

Publicité

Les prix bougent vite et les remises sont valables jusqu’au 7 octobre à 00h00 : vérifiez le tarif sur la fiche avant d’acheter. Cet article contient des liens d’affiliation.

Toutes les offres vérifiées

10 offres

-32% Prix le plus basPlus bas Amazon Echo Show 15

Maison connectée · Amazon

Écran connecté Full HD 15", à poser ou à fixer au mur

260 € 380 €
Économie 120 €− 120 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-45% Prix le plus basPlus bas Amazon Echo Show 5

Maison connectée · Amazon

Écran tactile compact avec Alexa

60 € 110 €
Économie 50 €− 50 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-47% Prix le plus basPlus bas Amazon Echo Spot

Maison connectée · Amazon

Réveil connecté avec Alexa et son de qualité

50 € 95 €
Économie 45 €− 45 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-31% Prix le plus basPlus bas Amazon Fire TV Cube

Streaming · Amazon

Lecteur multimédia 4K mains libres avec Alexa, Wi-Fi 6E

110 € 160 €
Économie 50 €− 50 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-8% Prix le plus basPlus bas Philips Purificateur d’air connecté 600i

Maison connectée · Amazon

Jusqu’à 44 m², 19 dB(A), pilotable depuis l’appli

65 € 71 €
Économie 6 €− 6 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-47% Tapo C510W

Sécurité · Amazon

Caméra extérieure 2K Wi-Fi, rotation 360°, vision nocturne couleur

37 € 70 €
Économie 33 €− 33 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-73% Prix le plus basPlus bas Pack Ring Stick Up Cam + caméra intérieure

Sécurité · Amazon

Caméra extérieure sans fil et caméra intérieure Ring

35 € 130 €
Économie 95 €− 95 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-57% Ring Pan-Tilt Indoor Camera

Sécurité · Amazon

Caméra intérieure orientable

30 € 70 €
Économie 40 €− 40 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-50% Prix le plus basPlus bas Ring Indoor Camera (2e génération)

Sécurité · Amazon

Caméra de surveillance intérieure

25 € 50 €
Économie 25 €− 25 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00
-61% Ring Intercom Audio

Sécurité · Amazon

Rend un interphone existant connecté

31 € 80 €
Économie 49 €− 49 €
Voir l’offre · Amazon
Jusqu’au 7 octobre, 00h00

La sélection BlogNT

Comment on déniche les vrais bons plans

Quelles marques sont concernées ?

Surtout Amazon (Echo, Fire TV), Ring et Tapo pour la sécurité, et Philips pour la qualité de l’air.

Comment sont relevés les prix ?

Nous reprenons le prix affiché et le prix le plus bas des 30 derniers jours indiqué sur la fiche Amazon au moment de la rédaction. Ils peuvent changer à tout moment.

Cet article contient des liens affiliés : BlogNT peut percevoir une commission sur vos achats, sans surcoût pour vous.

Publicité

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Sujets abordés
Bons plans