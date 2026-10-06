VITURE Beast
Les lunettes XR phares de VITURE, 150 € sous leur plus bas des 30 derniers jours : un écran géant dans une paire de lunettes, pour jouer ou regarder des films.
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Les lunettes XR phares de VITURE, 150 € sous leur plus bas des 30 derniers jours : un écran géant dans une paire de lunettes, pour jouer ou regarder des films.
Lunettes AR/XR, drones, imprimante 3D, montres connectées pour enfants : l’opération Prime Big Deal Days met aussi en avant les gadgets « next gen » sur Amazon.fr. Nous avons trié les offres les plus intéressantes de cette sélection, avec le prix actuel et le prix le plus bas des 30 derniers jours.
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11 offres
Écran virtuel 146", 1200p 120 Hz, 1000 nits, conversion 2D-3D
Écran virtuel 500", champ de vision 52°
Drone GPS caméra 4K, 80 min d’autonomie annoncées
Drone pliable caméra 4K, mode headless
Mini drone 1080p pour enfant avec module STEM
CoreXY 600 mm/s, nivellement automatique, buse à changement rapide
Montre GPS robuste, lampe LED, talkie-walkie, 5 ATM
Montre 4G enfant : GPS, SOS, appels, mode école
Montre 4G enfant avec SIM : GPS, SOS, appels
Appels vidéo, GPS, SIM, SOS, étanche IPX8
Montre enfant avec localisateur GPS
La sélection BlogNT
Une sélection Amazon de produits technologiques récents : lunettes AR/XR, drones, imprimantes 3D et objets connectés.
Nous reprenons le prix affiché et le prix le plus bas des 30 derniers jours indiqué sur la fiche Amazon au moment de la rédaction. Ils peuvent changer à tout moment.
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