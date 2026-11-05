Apprendre à réaliser correctement un exercice de musculation n’est pas toujours évident, surtout lorsqu’on s’entraîne seul. Entre les vidéos en ligne et les conseils glanés à la salle, il reste difficile de savoir si chaque mouvement est exécuté avec la bonne technique.

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Des chercheurs de l’Indian Institute of Technology Gandhinagar (IITGN), en Inde, travaillent sur une solution : un patch connecté capable d’analyser les mouvements du corps et de détecter les erreurs d’exécution.

Un capteur flexible qui traduit les mouvements en données

Développé par une équipe dirigée par le Dr Biswajit Saha, ce dispositif prend la forme d’un capteur souple à placer sur différentes parties du corps. Lorsqu’une personne bouge, le patch se déforme et sa résistance électrique change. Ces variations sont converties en signaux transmis à un smartphone via Bluetooth.

Les données sont ensuite analysées par un modèle d’apprentissage automatique. Celui-ci compare les mouvements réalisés à des références constituées à partir des gestes de préparateurs physiques, d’entraîneurs et de sportifs de niveau régional ou national. L’objectif est de déterminer si un exercice est correctement exécuté, sans se limiter à une simple mesure du nombre de répétitions.

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Le système évalue notamment la vitesse, la force et la régularité de chaque répétition. Un point essentiel, puisque les mouvements varient naturellement d’une personne à l’autre et que la fatigue peut également modifier la manière de réaliser un exercice. Le modèle doit donc distinguer les variations normales d’une véritable erreur technique.

Musculation, tennis et natation parmi les usages envisagés

Le patch ne se limite pas aux exercices de musculation. Les chercheurs l’ont également conçu pour accompagner des activités sportives comme le tennis et la natation. Cette polyvalence pourrait en faire un outil de suivi intéressant aussi bien pour les pratiquants réguliers de salle que pour les sportifs qui souhaitent améliorer leur technique.

Le dispositif est actuellement testé auprès de plusieurs groupes. Une cinquantaine de personnes l’utilisent pendant des séances de musculation et de renforcement, tandis que 30 sportifs en formation l’expérimentent dans des disciplines comme le tennis et la natation.

Un prototype encore loin de remplacer un coach

Les chercheurs ne présentent pas leur invention comme un substitut aux entraîneurs personnels. Le patch est plutôt conçu pour compléter leur travail, en apportant des données objectives à leur analyse et en aidant les pratiquants à mieux comprendre leurs mouvements lorsqu’ils s’entraînent seuls.

Le prototype a atteint le niveau de maturité technologique TRL 5, correspondant à une validation dans un environnement pertinent. Une demande de brevet est en cours, mais les résultats de l’étude n’ont pas encore été publiés. L’équipe recherche également des partenaires industriels et institutionnels, notamment pour transformer cette technologie expérimentale en produit commercial.

Si le projet aboutit, ce type de capteur pourrait rendre le suivi technique plus accessible aux personnes qui n’ont pas les moyens de faire appel régulièrement à un coach. Il reste toutefois à démontrer son efficacité dans des conditions d’utilisation réelles et à préciser la forme que prendra le futur produit.