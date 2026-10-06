Anthropic pousse encore plus loin la personnalisation de Claude avec l’introduction des « mods », des extensions conçues pour fonctionner directement dans l’environnement de code de Claude. Leur particularité : contrairement aux hooks ou aux skills, elles restent actives pendant toute une session et peuvent donc conserver un état et réagir en continu aux actions de l’utilisateur.

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Cette persistance ouvre la porte à des workflows beaucoup plus dynamiques. Un mod peut, par exemple, intercepter une commande, modifier une réponse, afficher des métriques en temps réel ou ajouter des éléments interactifs à l’interface.

Des extensions qui restent actives pendant la session

Les mods sont présentés comme des plugins capables de modifier dynamiquement le comportement et l’interface de Claude depuis son environnement de code.

La différence fondamentale avec les hooks réside dans leur persistance. Un hook exécute généralement une action lorsqu’un événement précis se produit, tandis qu’un mod reste actif pendant la session et peut conserver des informations ou mettre à jour son comportement au fil des interactions.

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Cette caractéristique permet notamment de créer des outils qui suivent en permanence l’activité de Claude plutôt que de simplement réagir à un événement isolé.

Mods, hooks, skills et MCP : quelles différences ?

Les mods viennent compléter plusieurs mécanismes déjà disponibles pour personnaliser Claude.

Les hooks sont particulièrement adaptés aux actions ponctuelles déclenchées par des événements. Ils restent donc pertinents lorsqu’une tâche ne nécessite pas de conserver un état.

Les skills et serveurs MCP, eux, fonctionnent en dehors de l’environnement de code et permettent notamment d’apporter des capacités ou des connexions externes à Claude.

Les mods se distinguent par leur fonctionnement directement dans l’environnement de code, ce qui leur permet d’agir de manière continue et d’interagir plus étroitement avec les opérations en cours.

Technologie Fonctionnement Cas d’usage Hooks Actions déclenchées par événement Automatisations ponctuelles Skills / MCP Fonctionnalités et connexions externes Outils et services externes Mods Fonctionnement persistant dans l’environnement de code Personnalisation avancée et interactive

Intercepter des commandes et modifier les réponses

Les possibilités offertes par les mods sont particulièrement larges. Un développeur peut notamment intercepter une commande avant son exécution afin de la vérifier, la modifier ou éventuellement la bloquer. Cela peut être utilisé pour appliquer des règles spécifiques à un environnement de développement.

Les mods peuvent également intervenir sur les réponses. Ils pourraient par exemple filtrer certaines informations, reformater les résultats ou ajouter automatiquement un contexte particulier.

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Cette capacité permet d’imaginer des workflows dans lesquels Claude est constamment adapté aux règles et aux besoins d’un projet.

Des panneaux et métriques en temps réel

Les mods ne se limitent pas aux commandes et aux réponses textuelles. Ils peuvent également ajouter des éléments interactifs comme des panneaux en temps réel, des commandes slash ou des indicateurs permettant de suivre l’utilisation des outils.

Un développeur pourrait par exemple créer un mod affichant la consommation de la fenêtre de contexte, le nombre d’appels à certains outils ou encore différentes statistiques sur les interactions avec Claude.

Cela transforme potentiellement l’environnement de code en véritable tableau de bord personnalisé.

Des mods écrits en JavaScript ou TypeScript

La création de ces extensions repose sur des technologies relativement accessibles aux développeurs web : JavaScript et TypeScript. Les mods peuvent être rechargés automatiquement pendant les sessions, ce qui facilite leur développement et leur phase de test. Il devient ainsi possible de modifier une extension puis d’observer rapidement son comportement sans devoir reconstruire l’ensemble de l’environnement.

Ils peuvent être chargés depuis un répertoire local ou depuis des dépôts GitHub, ce qui simplifie également leur distribution et leur déploiement.

Une puissance qui impose de nouvelles précautions

Cette capacité d’intervention permanente constitue aussi le principal risque des mods. Parce qu’ils peuvent accéder à des fichiers, des programmes ou au réseau, une extension malveillante pourrait potentiellement profiter de ces privilèges pour compromettre l’environnement dans lequel elle fonctionne.

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Il est donc essentiel de vérifier le code d’un mod avant de l’installer, particulièrement lorsqu’il provient d’une source inconnue. Les dépôts réputés ou vérifiés doivent être privilégiés, tandis que l’apparition éventuelle de marketplaces de mods devra s’accompagner d’un niveau de contrôle important.

Le problème pourrait devenir encore plus sensible si l’écosystème se développe et que des utilisateurs commencent à installer des extensions provenant de nombreuses sources différentes.

Vers un véritable écosystème de mods ?

Les mods semblent particulièrement intéressants pour les workflows qui nécessitent une fonctionnalité persistante, interactive ou fortement personnalisée. Pour des besoins simples ou des actions externes, les hooks, skills et serveurs MCP peuvent rester plus adaptés. Les mods prennent surtout leur sens lorsqu’il faut conserver un état, surveiller une activité ou modifier continuellement le comportement de l’environnement.

À terme, l’apparition de marketplaces dédiées pourrait également transformer cette fonctionnalité en véritable écosystème. Les développeurs pourraient partager leurs extensions, tandis que les utilisateurs pourraient sélectionner les outils adaptés à leurs besoins.

Mais cette évolution devra impérativement s’accompagner de mécanismes solides de vérification et de sécurité.

Claude devient plus personnalisable

Avec les mods, Anthropic donne aux développeurs un niveau de contrôle supplémentaire sur Claude. L’intérêt ne réside pas simplement dans la possibilité d’ajouter une nouvelle fonction, mais dans le fait de pouvoir maintenir cette fonction active pendant toute une session.

Suivi en temps réel, commandes personnalisées, filtrage des réponses, métriques ou règles de sécurité : les possibilités sont nombreuses.

Cette puissance implique toutefois une contrepartie claire. Plus une extension dispose de contrôle sur l’environnement de Claude, plus son origine et son comportement doivent être vérifiés. Les mods pourraient ainsi devenir un élément important de l’écosystème Claude, à condition que leur adoption ne se fasse pas au détriment de la sécurité.