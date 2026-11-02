Samsung veut simplifier l’accès aux programmes de cashback en les intégrant directement à son portefeuille numérique. Le constructeur a annoncé Samsung Wallet Perks, un service de récompenses développé avec Rakuten.

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Les utilisateurs Galaxy éligibles aux États-Unis pourront récupérer une partie de leurs dépenses sous forme de cashback, puis utiliser cet argent depuis la Samsung Cash Card intégrée à Wallet.

L’objectif est de rendre les offres de remboursement accessibles sans installer une application supplémentaire. Samsung mise ainsi sur un service déjà présent dans le quotidien de ses utilisateurs, tout en renforçant l’attractivité de son écosystème mobile.

Plus de 3 500 marques partenaires et 25 000 enseignes

Samsung Wallet Perks donne accès à des offres de cashback auprès de plus de 3 500 marques, parmi lesquelles Sephora, Expedia et LEGO. Le programme couvre également plus de 25 000 partenaires physiques, notamment des commerces et des restaurants.

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Les récompenses obtenues sont directement créditées sur la Samsung Cash Card, une carte virtuelle intégrée à Samsung Wallet. Son solde peut ensuite être utilisé pour payer en ligne ou en magasin, alimenté avec des fonds supplémentaires ou envoyé à d’autres utilisateurs éligibles de Samsung Wallet aux États-Unis.

Samsung met également en avant la possibilité d’effectuer un transfert instantané en rapprochant son smartphone Galaxy de l’appareil compatible du destinataire. La Cash Card ne doit toutefois pas être confondue avec la Galaxy Card, la carte de crédit lancée par Samsung en partenariat avec Barclays : il s’agit de deux produits distincts.

Un bonus de 10 % pour les nouveaux membres Rakuten

Pour attirer de nouveaux utilisateurs, Samsung et Rakuten proposent un bonus supplémentaire de 10 % de cashback sur les achats éligibles, dans la limite de 50 dollars. Il faut donc dépenser environ 500 dollars en achats admissibles pour atteindre le plafond de cette offre.

Samsung annonce également des taux de cashback renforcés à l’occasion du Black Friday et du Cyber Monday. Les pourcentages exacts n’ont cependant pas encore été communiqués.

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Une fonction Nearby complète le dispositif. Elle permet de repérer les restaurants et les enseignes partenaires à proximité afin de profiter des offres lors des achats du quotidien, qu’il s’agisse d’un café ou d’un repas au restaurant. Pour obtenir les récompenses, les utilisateurs doivent toutefois régler leurs achats avec une carte associée à Samsung Wallet.

Des offres personnalisées pourront également apparaître en fonction de l’activité d’achat des utilisateurs. Les enseignes participantes, les promotions disponibles et les conditions d’éligibilité peuvent néanmoins varier.

Samsung renforce encore son écosystème Wallet

Avec Wallet Perks, Samsung ajoute une nouvelle dimension à son portefeuille numérique. Au-delà du stockage des cartes et des moyens de paiement, l’application devient aussi un point d’accès à des programmes de fidélité et à des récompenses commerciales.

Le partenariat avec Rakuten permet à Samsung de s’appuyer sur un réseau important de marques et de commerçants, sans avoir à construire seul un programme de cashback. En contrepartie, les utilisateurs sont incités à effectuer davantage de transactions au sein de l’écosystème Samsung.

Pour l’instant, le service est annoncé pour les utilisateurs Galaxy éligibles aux États-Unis. Samsung n’a pas communiqué de calendrier de disponibilité pour les autres marchés, notamment la France.