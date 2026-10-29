Google ajoute une nouvelle fonction à l’application mobile Gemini Notebook : un enregistreur audio intégré, conçu pour capturer des cours, des réunions ou des idées à la volée. L’objectif est de simplifier la collecte d’informations en évitant de passer par une application d’enregistrement séparée, puis d’importer manuellement le fichier dans son carnet de recherche.

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Annoncée par Google sur X, cette nouveauté permet d’enregistrer directement depuis l’application. Elle s’adresse notamment aux étudiants qui souhaitent conserver les explications d’un enseignant, aux professionnels qui veulent garder une trace d’une réunion ou à toute personne qui préfère dicter une réflexion avant de l’exploiter.

Un enregistrement directement exploitable dans le carnet

L’interface affiche la durée de l’enregistrement et propose un bouton de pause. Une fois la capture terminée, l’audio devient une source dans GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche Notebook, au même titre que les autres documents utilisés pour alimenter les recherches.

L’utilisateur peut ensuite interroger l’IA sur le contenu enregistré. Après une réunion, il devient ainsi possible de lui demander de retrouver les décisions prises ou les questions restées sans réponse. Les résultats peuvent servir à préparer un compte rendu ou un message de suivi, mais il reste préférable de vérifier les réponses à partir de la discussion originale.

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Cette intégration réduit les manipulations nécessaires pour passer de la capture à l’analyse. Plutôt que d’enregistrer un fichier ailleurs, puis de le transférer, l’utilisateur peut conserver directement la source dans l’environnement où il compte l’exploiter.

Associer l’audio à des notes manuscrites

L’enregistrement peut également être complété par des photos de notes manuscrites. Pour un étudiant, cela permet par exemple de réunir la formule mathématique recopiée pendant un cours et l’explication orale de l’enseignant.

Cette combinaison apporte un contexte supplémentaire lorsque l’audio ne suffit pas. Un intervenant peut commenter une équation inscrite au tableau sans en lire tous les symboles à voix haute. En ajoutant une photo de ses notes, l’utilisateur peut demander à Gemini Notebook de mettre en relation la formule et les explications entendues, puis vérifier le résultat avec ses propres documents.

Une limite fixée à une heure par enregistrement

La fonction impose toutefois une limite : chaque enregistrement ne peut pas dépasser une heure. Pour un cours ou une réunion plus longue, il faudra donc prévoir plusieurs sessions et choisir un moment approprié pour interrompre la capture.

Google Notebook recommande de commencer par un enregistrement court afin de vérifier que l’audio apparaît bien parmi les sources avant de s’appuyer sur cette fonction pour une séance complète.

Avec cet ajout, Google cherche à faire de Gemini Notebook un compagnon de travail plus pratique sur mobile. L’intérêt principal est de réunir au même endroit la collecte, l’organisation et l’analyse de contenus audio, textuels et visuels, sans supprimer la nécessité de contrôler les réponses générées par l’IA.