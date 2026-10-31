Neuralink voit plus loin que le simple contrôle d’un ordinateur par la pensée. Elon Musk a dévoilé de nouvelles ambitions pour sa société spécialisée dans les interfaces cerveau-machine, avec deux implants aux objectifs distincts : Telepathy, destiné notamment aux personnes paralysées, et Blindsight, conçu pour restaurer une forme de vision chez les personnes souffrant de cécité sévère.

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À plus long terme, le dirigeant imagine également pouvoir rétablir le contrôle des mains et des jambes en reconnectant le cerveau aux membres.

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Telepathy : contrôler des appareils par la pensée

Le premier implant de Neuralink, baptisé Telepathy, traduit les signaux cérébraux en commandes capables de piloter des appareils externes. Cette technologie permet à des personnes souffrant de paralysie sévère de déplacer un curseur, de cliquer, de jouer à des jeux vidéo, d’écrire du code ou encore de réaliser des créations numériques.

Les essais cliniques explorent également le contrôle d’un bras robotisé. Elon Musk estime que les interfaces cerveau-machine pourraient, à terme, transmettre des informations plus rapidement que les méthodes traditionnelles reposant sur la parole ou la saisie au clavier.

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Ses ambitions vont cependant beaucoup plus loin. Une lésion de la moelle épinière peut interrompre la communication entre le cerveau et les membres, même lorsque le cerveau conserve la capacité de produire les signaux nécessaires au mouvement. Neuralink espère qu’une future génération d’interfaces pourra rediriger les signaux issus des régions cérébrales motrices et sensorielles vers les membres concernés.

L’objectif serait de contourner les voies de communication endommagées pour permettre à certaines personnes de retrouver l’usage de leurs mains ou de leurs jambes. Cette perspective reste toutefois expérimentale : la restauration de mouvements naturels n’est pas une capacité actuellement démontrée par Neuralink.

Blindsight : transmettre des informations visuelles directement au cerveau

Le second projet, Blindsight, s’attaque à un autre défi : la perte sévère de la vision. Le dispositif repose sur une caméra qui capture les images de l’environnement et transmet les informations visuelles directement au cortex visuel du cerveau. Il pourrait ainsi contourner des yeux ou des nerfs optiques endommagés.

Neuralink vise notamment les personnes ayant perdu la vue, y compris celles qui sont aveugles depuis la naissance. Elon Musk affirme que la technologie est prête sur le plan de l’ingénierie et attend désormais les autorisations réglementaires nécessaires.

Blindsight a obtenu la désignation Breakthrough Device de la FDA américaine. Ce statut peut accélérer les échanges avec l’autorité sanitaire et faciliter le processus d’évaluation, mais il ne constitue pas une autorisation de commercialisation ni une validation de l’efficacité du dispositif. Des essais cliniques sur l’humain doivent encore être préparés.

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Des ambitions qui dépassent le contrôle informatique

Avec Telepathy et Blindsight, Neuralink cherche à étendre les possibilités des interfaces cerveau-machine à des fonctions essentielles du quotidien. L’entreprise ne veut plus seulement permettre à une personne de contrôler un ordinateur sans utiliser ses mains, mais explore aussi des moyens de compenser certaines pertes de mobilité et de vision.

Les ambitions affichées par Elon Musk restent néanmoins à distinguer des capacités déjà démontrées. Les résultats des essais cliniques, la sécurité des implants sur le long terme et les autorisations réglementaires seront déterminants pour mesurer le potentiel réel de ces technologies.