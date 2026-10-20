Spotify lance une nouvelle fonctionnalité destinée à aider les podcasteurs à mieux monétiser leur audience. Baptisés Memberships, ces abonnements payants permettent aux créateurs de proposer des avantages exclusifs à leurs auditeurs les plus fidèles, au-delà des épisodes bonus habituellement réservés aux abonnés.

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Déployée à partir du 20 octobre dans 34 marchés, dont la France, cette nouveauté doit renforcer l’attractivité de Spotify auprès des créateurs de podcasts, notamment dans la vidéo. La plateforme leur promet de conserver 90 % des revenus générés par ces abonnements, avec la possibilité de personnaliser les offres et leurs tarifs.

Des avantages exclusifs au-delà des épisodes bonus

Avec les Memberships, les podcasteurs peuvent choisir les avantages qu’ils souhaitent réserver à leurs abonnés payants. Il peut s’agir d’épisodes audio ou vidéo supplémentaires, d’un accès anticipé aux émissions, d’une réduction du nombre de publicités ou encore d’une combinaison de plusieurs services.

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Les créateurs pourront également proposer plusieurs niveaux d’abonnement et différentes options tarifaires. L’objectif est de toucher aussi bien les auditeurs prêts à payer occasionnellement pour un contenu exclusif que les fans souhaitant soutenir régulièrement leurs émissions préférées.

Spotify avait présenté cette initiative lors de son Investor Day en mai 2026. La plateforme expliquait alors vouloir faciliter le passage d’une écoute classique à une relation plus étroite entre les créateurs et leur public, tout en ouvrant de nouvelles sources de revenus.

Spotify reverse 90 % des revenus aux créateurs

La répartition des revenus constitue l’un des principaux arguments de cette nouvelle offre. Spotify indique que les créateurs conserveront 90 % des revenus issus des abonnements, ce qui doit leur permettre de développer une activité complémentaire à la publicité et aux autres programmes de monétisation de la plateforme.

Pour être éligibles, les podcasteurs doivent héberger leurs émissions sur Spotify for Creators ou Megaphone. Ils doivent également totaliser au moins 100 heures de consommation, réunir 100 auditeurs ou spectateurs et avoir publié au minimum trois épisodes.

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Les abonnements seront mis en avant directement sur la page Spotify de chaque émission. Les auditeurs pourront découvrir les avantages proposés, souscrire et accéder immédiatement aux contenus réservés. Un point important : l’achat des abonnements s’effectuera sur le Web, et non par l’intermédiaire des achats intégrés à l’application.

Une première sélection de podcasts au lancement

Plusieurs émissions proposent déjà des abonnements dans le cadre du lancement. La sélection comprend notamment The Adam Friedland Show, Making Sense with Sam Harris, Shawn Ryan Show, The Sculpt Society et Two Hot Takes.

Le réseau YMH Studios adopte également cette formule pour 12 émissions de son catalogue. Cette approche permet à Spotify de tester le dispositif auprès de créateurs et de communautés variés, avec des contenus et des attentes potentiellement différents.

La plateforme prévoit par ailleurs d’ajouter prochainement de nouveaux outils, dont des badges d’abonné et des messages vidéo ou audio de bienvenue. Ces fonctionnalités pourraient aider les créateurs à reconnaître leurs membres et à renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté.

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Un nouvel atout face à YouTube

Le lancement s’inscrit dans la stratégie de Spotify visant à développer son activité podcast, en particulier les contenus vidéo. Si la publicité reste une source de revenus importante, les abonnements offrent une autre façon de monétiser une audience engagée sans dépendre exclusivement du volume d’écoutes ou des partenariats commerciaux.

Spotify dispose déjà de plusieurs outils pour accompagner les créateurs, notamment son programme de partenariat, les campagnes promotionnelles, les essais gratuits et les statistiques d’audience. Les Memberships viennent compléter cet ensemble en donnant aux podcasteurs davantage de contrôle sur les avantages proposés à leurs fans.

L’enjeu sera désormais de convaincre les auditeurs de payer pour des contenus ou des services supplémentaires alors qu’ils peuvent déjà écouter gratuitement de nombreux podcasts. Pour les créateurs disposant d’une communauté fidèle, cette formule pourrait toutefois représenter une source de revenus récurrente et plus prévisible.

En leur permettant de définir leurs propres offres et de conserver une large part des revenus, Spotify cherche à consolider sa place dans l’économie des podcasts. Le succès du dispositif dépendra surtout de la valeur des avantages proposés et de la capacité des créateurs à transformer leur audience en abonnés payants.