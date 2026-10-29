Reddit fait évoluer sa page d’accueil en introduisant deux fils distincts : « Pour vous » et « Abonnements ». Annoncée mercredi, cette nouvelle présentation rapproche la plateforme d’un modèle popularisé par TikTok, dans lequel les recommandations algorithmiques occupent une place centrale.

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Le fil « Pour vous » mélange les publications des communautés auxquelles l’utilisateur est abonné avec des contenus recommandés en fonction de ses centres d’intérêt. L’objectif est de faciliter la découverte de nouvelles communautés et de conversations susceptibles de lui plaire. À l’inverse, le fil « Abonnements » se limite aux publications des communautés déjà suivies.

Reddit mise sur la découverte, au risque de déplaire

Avec cette évolution, Reddit veut encourager les utilisateurs à participer à davantage de discussions, au-delà de leurs communautés habituelles. L’entreprise présente cette nouvelle expérience comme un moyen de renforcer les liens et le sentiment d’appartenance, en faisant émerger des idées, des perspectives et des centres d’intérêt inattendus.

La plateforme rejoint ainsi Instagram, X, Threads et Facebook, qui proposent déjà des fils de contenus recommandés. Reddit suggérait depuis longtemps des publications issues de communautés auxquelles les utilisateurs n’étaient pas abonnés, mais la nouveauté consiste à donner à ces recommandations un espace dédié sur la page d’accueil.

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Ce changement ne fera toutefois pas l’unanimité. Certains utilisateurs préfèrent un fil limité aux communautés qu’ils ont volontairement rejointes, sans recommandations supplémentaires. Des réactions négatives ont déjà été signalées pendant la phase de test, notamment sur le subreddit r/help, où plusieurs membres ont exprimé leur frustration face à l’apparition de contenus non sollicités.

Reddit précise que les utilisateurs pourront passer d’un fil à l’autre. La plateforme mémorisera également le dernier fil consulté afin de le réafficher lors de la prochaine ouverture de l’application.

Un déploiement mondial progressif

La nouvelle interface sera déployée dans le monde entier au cours des prochaines semaines. Reddit espère que cette présentation favorisera une découverte plus large des contenus, tout en laissant aux utilisateurs la possibilité de conserver une expérience centrée sur leurs abonnements.

Reste à voir si ce nouvel équilibre entre recommandations et communautés suivies renforcera l’engagement sans donner aux utilisateurs le sentiment de perdre le contrôle de leur page d’accueil.